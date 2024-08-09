09 августа 2024

Суд продлил арест пермяку, который несколько часов насиловал трехлетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый в насилии над ребенком в Пермском крае останется в СИЗО
Обвиняемый в насилии над ребенком в Пермском крае останется в СИЗО Фото:

В Пермском крае суд продлил срок ареста мужчине, который в деревне Елохи несколько часов подряд насиловал трехлетнюю девочку. Об этом говорится в судебных материалах.

«Верещагинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания в СИЗО до 17 ноября мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней 2021 года рождения. Обвиняемый сознался в содеянном», — передает Properm.ru со ссылкой на судебное решение.

Деревенские жители обнаружили ребенка в крови и без сознания на месте преступления. Девочка воспитывалась в многодетной семье, отмечает издание.

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В Пермском крае суд продлил срок ареста мужчине, который в деревне Елохи несколько часов подряд насиловал трехлетнюю девочку. Об этом говорится в судебных материалах. «Верещагинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания в СИЗО до 17 ноября мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней 2021 года рождения. Обвиняемый сознался в содеянном», — передает Properm.ru со ссылкой на судебное решение. Деревенские жители обнаружили ребенка в крови и без сознания на месте преступления. Девочка воспитывалась в многодетной семье, отмечает издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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