Суд продлил арест пермяку, который несколько часов насиловал трехлетнего ребенка

Обвиняемый в насилии над ребенком в Пермском крае останется в СИЗО
В Пермском крае суд продлил срок ареста мужчине, который в деревне Елохи несколько часов подряд насиловал трехлетнюю девочку. Об этом говорится в судебных материалах.
«Верещагинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания в СИЗО до 17 ноября мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней 2021 года рождения. Обвиняемый сознался в содеянном», — передает Properm.ru со ссылкой на судебное решение.
Деревенские жители обнаружили ребенка в крови и без сознания на месте преступления. Девочка воспитывалась в многодетной семье, отмечает издание.
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