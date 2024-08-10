10 августа 2024

Гладков: ВСУ заходили в белгородское село Пороз и удерживали двух жителей

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков встретился с одной из семей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины заходили в Белгородское село и там удерживали двух местных жителей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас они находятся дома, с родными и близкими. Губернатор отметил, что встретился с одной из семей.

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Вооруженные силы Украины заходили в Белгородское село и там удерживали двух местных жителей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас они находятся дома, с родными и близкими. Губернатор отметил, что встретился с одной из семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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