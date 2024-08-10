Гладков: ВСУ заходили в белгородское село Пороз и удерживали двух жителей

Гладков встретился с одной из семей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины заходили в Белгородское село и там удерживали двух местных жителей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас они находятся дома, с родными и близкими. Губернатор отметил, что встретился с одной из семей.
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