Гладков: ВСУ заходили в белгородское село Пороз и удерживали двух жителей

11 августа 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Гладков встретился с одной из семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины заходили в Белгородское село и там удерживали двух местных жителей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас они находятся дома, с родными и близкими. Губернатор отметил, что встретился с одной из семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины заходили в Белгородское село и там удерживали двух местных жителей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что сейчас они находятся дома, с родными и близкими. Губернатор отметил, что встретился с одной из семей.