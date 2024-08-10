Волонтеры из Суджи захватили диверсанта ВСУ

Диверсанта поймали в районе города Суджи
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Парни поехали эвакуировать жителей Суджи, но поймали украинского диверсанта», — передает telegram-канал. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области. Также он сообщил, что в рядах ВСУ в основном солдаты молодого возраста, либо пожилые.
Курская область была атакована 6 августа украинской армией. Глава города Суджи Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта.
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