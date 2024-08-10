Волонтеры из Суджи захватили диверсанта ВСУ

10 августа 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Диверсанта поймали в районе города Суджи Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Парни поехали эвакуировать жителей Суджи, но поймали украинского диверсанта», — передает telegram-канал. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области. Также он сообщил, что в рядах ВСУ в основном солдаты молодого возраста, либо пожилые. Курская область была атакована 6 августа украинской армией. Глава города Суджи Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Парни поехали эвакуировать жителей Суджи, но поймали украинского диверсанта», — передает telegram-канал. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области. Также он сообщил, что в рядах ВСУ в основном солдаты молодого возраста, либо пожилые. Курская область была атакована 6 августа украинской армией. Глава города Суджи Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта.