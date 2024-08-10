Волонтеры из Суджи захватили диверсанта ВСУ

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Диверсанта поймали в районе города Суджи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Парни поехали эвакуировать жителей Суджи, но поймали украинского диверсанта», — передает telegram-канал. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области. Также он сообщил, что в рядах ВСУ в основном солдаты молодого возраста, либо пожилые.

Курская область была атакована 6 августа украинской армией. Глава города Суджи Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта.

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Волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Парни поехали эвакуировать жителей Суджи, но поймали украинского диверсанта», — передает telegram-канал. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области. Также он сообщил, что в рядах ВСУ в основном солдаты молодого возраста, либо пожилые. Курская область была атакована 6 августа украинской армией. Глава города Суджи Виталий Слащев опроверг информацию про захват населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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