Выросло число пострадавших после падения ракеты ВСУ на дом в Курске

Смирнов: 13 человек пострадали после падения ракеты на жилой дом в Курске

11 августа 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В результате падения ракеты Вооруженных сил Украины на жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что двое находятся в тяжелом состоянии. «Из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметили, что на месте ЧП находятся оперативные службы. По словам Смирнова, запланировано обследование дома. Оно будет проведено, как позволит обстановка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате падения ракеты Вооруженных сил Украины на жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что двое находятся в тяжелом состоянии. «Из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметили, что на месте ЧП находятся оперативные службы. По словам Смирнова, запланировано обследование дома. Оно будет проведено, как позволит обстановка.