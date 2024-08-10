10 августа 2024

Выросло число пострадавших после падения ракеты ВСУ на дом в Курске

Смирнов: 13 человек пострадали после падения ракеты на жилой дом в Курске
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, машины скорой помощи, скорая помощь
На месте ЧП работают медики Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В результате падения ракеты Вооруженных сил Украины на жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что двое находятся в тяжелом состоянии.

«Из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметили, что на месте ЧП находятся оперативные службы. По словам Смирнова, запланировано обследование дома. Оно будет проведено, как позволит обстановка.

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В результате падения ракеты Вооруженных сил Украины на жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что двое находятся в тяжелом состоянии. «Из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметили, что на месте ЧП находятся оперативные службы. По словам Смирнова, запланировано обследование дома. Оно будет проведено, как позволит обстановка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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