Выросло число пострадавших после падения ракеты ВСУ на дом в Курске

На месте ЧП работают медики
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В результате падения ракеты Вооруженных сил Украины на жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он отметил, что двое находятся в тяжелом состоянии.
«Из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — написал Смирнов в telegram-канале. Он отметили, что на месте ЧП находятся оперативные службы. По словам Смирнова, запланировано обследование дома. Оно будет проведено, как позволит обстановка.
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