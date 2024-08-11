В ФРГ объяснили размещение дальнобойных ракет США следствием действий России

Минфин ФРГ: ракеты США в Германии необходимы для сдерживания России
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Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен.stock , нато, сша, ракета,  stock, Минитме
ФРГ уже давно находится в пределах досягаемости российских ядерных ракет, Кристиан Линднер Фото:

Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил размещение дальнобойных ракет США в ФРГ необходимостью сдерживания России. Об этом он сообщил в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«ФРГ давно находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, поэтому размещение американских ракет является важным шагом», — написали в Funke со ссылкой на беседу с Линднером. Он подчеркнул, что это решение связано с сохранением баланса сил.

Ранее политолог Алексей Ярошенко в интервью Царьград заявил, что у Германии есть план войны с Россией, который включает 4,5 тысячи страниц. Он также отметил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, в том числе перебрасывая войска к границам России и разрабатывая баллистические ракеты совместно с Великобританией.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил размещение дальнобойных ракет США в ФРГ необходимостью сдерживания России. Об этом он сообщил в интервью немецкой медиагруппе Funke. «ФРГ давно находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, поэтому размещение американских ракет является важным шагом», — написали в Funke со ссылкой на беседу с Линднером. Он подчеркнул, что это решение связано с сохранением баланса сил. Ранее политолог Алексей Ярошенко в интервью Царьград заявил, что у Германии есть план войны с Россией, который включает 4,5 тысячи страниц. Он также отметил, что Германия активно готовится к возможному конфликту, в том числе перебрасывая войска к границам России и разрабатывая баллистические ракеты совместно с Великобританией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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