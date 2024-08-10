10 августа 2024

Бывшую невестку Чернецкого выпустили из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Чернецкая находится под домашним арестом (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Анастасию Чернецкую — бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга, первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого — выпустили из СИЗО. Информация URA.RU подтвердили в Ленинском районном суде.

«Она под домашним арестом до 28 октября», — уточнили в инстанции. Оперативно связаться с адвокатом Чернецкой не удалось.

Чернецкую задержали в марте после обысков в БЦ Clever Park. Вместе с ней — Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья») и Алексея Шахмаева (директор «ТТК-Екатеринбург»). Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей.

Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова (после ареста был снять с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно.

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Анастасию Чернецкую — бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга, первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого — выпустили из СИЗО. Информация URA.RU подтвердили в Ленинском районном суде. «Она под домашним арестом до 28 октября», — уточнили в инстанции. Оперативно связаться с адвокатом Чернецкой не удалось. Чернецкую задержали в марте после обысков в БЦ Clever Park. Вместе с ней — Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья») и Алексея Шахмаева (директор «ТТК-Екатеринбург»). Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова (после ареста был снять с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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