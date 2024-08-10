Бывшую невестку Чернецкого выпустили из СИЗО

Анастасию Чернецкую — бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга, первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого — выпустили из СИЗО. Информация URA.RU подтвердили в Ленинском районном суде.
«Она под домашним арестом до 28 октября», — уточнили в инстанции. Оперативно связаться с адвокатом Чернецкой не удалось.
Чернецкую задержали в марте после обысков в БЦ Clever Park. Вместе с ней — Василия Петрова (владелец строительной компании «Шудья») и Алексея Шахмаева (директор «ТТК-Екатеринбург»). Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей.
Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела против начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова (после ареста был снять с должности). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Где сейчас находятся Петров и Шахмаев, пока неизвестно.
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