10 августа 2024
09 августа 2024

Депутат пожаловалась Кухаруку на низкие зарплаты спасателей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук заявил, что первые корректировки зарплат югорских спасателей пройдут до конца 2024 года
Кухарук заявил, что первые корректировки зарплат югорских спасателей пройдут до конца 2024 года Фото:

Депутат думы Кондинского района (ХМАО) Ольга Поливцева во время встречи с главой округа Русланом Кухаруком обратила внимание на низкие зарплаты сотрудников «Центроспас-Югории». Информацию передает корреспондент URA.RU.

«Зарплаты сотрудников „Центроспас-Югории“ не поднимались последние 15 лет. Я считаю это несправедливо. Данные профессии очень важны, значимы, люди рискуют жизнью. У нас был случай в Кондинском районе, когда произошел серьезное ЧП и спасатели за 30 тысяч зарплаты остались там», — обратилась депутат к Кухаруку. Она отметила, что у спасателей, работающих в структурах МЧС доходы выше, и они получают финансовую поддержку от государства.

Кухарук ответил, что знает о проблеме и уже в 2025 году зарплаты югорских спасателей будут увеличены. Он добавил, что уже возможно до конца текущего года пройдут первые корректировки по зарплате. «Мы недели две назад проводили совещание вместе с департаментом региональной безопасности, вместе с представителями „Центроспас“, вместе с представителем руководителя начальника главного управления МЧС, где говорили о том, что сегодня мы видим переток кадров как раз в федеральное подразделение из-за размера заработной платы. Положительное решение было принято по 2025 году. Корректировки в части доведения средств уже будут в этом году», — ответил Кухарук. Он отметил, что уровень доходов югорских спасателей планируется увеличить до зарплат федеральных коллег. Также будет обновлена спецодежда и оборудование.

Кухарук 11 августа работает в Кондинском районе. Он провел встречу с местной администрацией. Встреча с жителями запланирована на 16:00. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита.

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Депутат думы Кондинского района (ХМАО) Ольга Поливцева во время встречи с главой округа Русланом Кухаруком обратила внимание на низкие зарплаты сотрудников «Центроспас-Югории». Информацию передает корреспондент URA.RU. «Зарплаты сотрудников „Центроспас-Югории“ не поднимались последние 15 лет. Я считаю это несправедливо. Данные профессии очень важны, значимы, люди рискуют жизнью. У нас был случай в Кондинском районе, когда произошел серьезное ЧП и спасатели за 30 тысяч зарплаты остались там», — обратилась депутат к Кухаруку. Она отметила, что у спасателей, работающих в структурах МЧС доходы выше, и они получают финансовую поддержку от государства. Кухарук ответил, что знает о проблеме и уже в 2025 году зарплаты югорских спасателей будут увеличены. Он добавил, что уже возможно до конца текущего года пройдут первые корректировки по зарплате. «Мы недели две назад проводили совещание вместе с департаментом региональной безопасности, вместе с представителями „Центроспас“, вместе с представителем руководителя начальника главного управления МЧС, где говорили о том, что сегодня мы видим переток кадров как раз в федеральное подразделение из-за размера заработной платы. Положительное решение было принято по 2025 году. Корректировки в части доведения средств уже будут в этом году», — ответил Кухарук. Он отметил, что уровень доходов югорских спасателей планируется увеличить до зарплат федеральных коллег. Также будет обновлена спецодежда и оборудование. Кухарук 11 августа работает в Кондинском районе. Он провел встречу с местной администрацией. Встреча с жителями запланирована на 16:00. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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