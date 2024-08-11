Смирнов: увеличилось число пострадавших после атаки на дом в Курске

Увеличилось число пострадавших после падения ракеты ВСУ на дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек», — написал Смирнов в официальном telegram-канале. Предоставление гуманитарной помощи и организация работы по распределению продуктов питания находится под особым контролем и направлены на обеспечение людей продуктами и предметами первой необходимости, добавил он.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Увеличилось число пострадавших после падения ракеты ВСУ на дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек», — написал Смирнов в официальном telegram-канале. Предоставление гуманитарной помощи и организация работы по распределению продуктов питания находится под особым контролем и направлены на обеспечение людей продуктами и предметами первой необходимости, добавил он.