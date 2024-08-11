Смирнов: увеличилось число пострадавших после атаки на дом в Курске

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, осмотр места происшествия, последствия взрыва, взрыв в жилом доме
Ночью 11 августа сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске (архивное фото) Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Увеличилось число пострадавших после падения ракеты ВСУ на дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек», — написал Смирнов в официальном telegram-канале. Предоставление гуманитарной помощи и организация работы по распределению продуктов питания находится под особым контролем и направлены на обеспечение людей продуктами и предметами первой необходимости, добавил он.

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Увеличилось число пострадавших после падения ракеты ВСУ на дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек», — написал Смирнов в официальном telegram-канале. Предоставление гуманитарной помощи и организация работы по распределению продуктов питания находится под особым контролем и направлены на обеспечение людей продуктами и предметами первой необходимости, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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