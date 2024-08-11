МИД РФ пообещал Украине жесткий ответ на атаки Курской области в ближайшее время

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Захарова призвала международные организации осудить украинские атаки Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Россия скоро даст жесткий ответ Украине из-за последних ударов по своим территориям. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — заявила Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ. Она также выступила с обращением к международным организациям и попросила осудить атаки на Курскую область.

ВСУ начали жесткое наступление на регион 7 августа. Украинские военные атакуют область с помощью беспилотников, а также ведут ожесточенные бои на российской границе.

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Россия скоро даст жесткий ответ Украине из-за последних ударов по своим территориям. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — заявила Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ. Она также выступила с обращением к международным организациям и попросила осудить атаки на Курскую область. ВСУ начали жесткое наступление на регион 7 августа. Украинские военные атакуют область с помощью беспилотников, а также ведут ожесточенные бои на российской границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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