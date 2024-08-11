ВСУ пытались зайти в Курскую область на бронетехнике

ВС РФ пресекли прорыв ВСУ в три населенных пункта Курской области
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ВСУ пытались атаковать Курскую область с помощью бронетехники Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в три населенных пункта Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. «В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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