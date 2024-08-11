Власти Курской области: ЦИПсО работает в регионе от имени врио губернатора

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины начал рассылку сообщений об эвакуации в Курской области от имени врио губернатора Алексея Смирнова. Об этом сообщают власти региона.
«Внимание! Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений от имени губернатора Курской области Алексея Смирнова», — говорится в официальном telegram-канале властей. В рассылаемом тексте сообщается о начале эвакуации в регионе.
Власти Курской области заявляют, что ЦИПсО пытается вызвать панику и парализовать дороги. Они напоминают, что вся оперативная информация содержится в telegram-каналах губернатора и властей области.
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