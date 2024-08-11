Власти Курской области: ЦИПсО работает в регионе от имени врио губернатора

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Власти Курской области заявили, что Украина пытается вызвать панику на территории региона
Власти Курской области заявили, что Украина пытается вызвать панику на территории региона Фото:
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Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины начал рассылку сообщений об эвакуации в Курской области от имени врио губернатора Алексея Смирнова. Об этом сообщают власти региона.

«Внимание! Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений от имени губернатора Курской области Алексея Смирнова», — говорится в официальном telegram-канале властей. В рассылаемом тексте сообщается о начале эвакуации в регионе.

Власти Курской области заявляют, что ЦИПсО пытается вызвать панику и парализовать дороги. Они напоминают, что вся оперативная информация содержится в telegram-каналах губернатора и властей области.

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Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины начал рассылку сообщений об эвакуации в Курской области от имени врио губернатора Алексея Смирнова. Об этом сообщают власти региона. «Внимание! Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений от имени губернатора Курской области Алексея Смирнова», — говорится в официальном telegram-канале властей. В рассылаемом тексте сообщается о начале эвакуации в регионе. Власти Курской области заявляют, что ЦИПсО пытается вызвать панику и парализовать дороги. Они напоминают, что вся оперативная информация содержится в telegram-каналах губернатора и властей области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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