10 августа 2024

Автор хита «Матушка-земля» открыла звездный опен-эйр в Сургуте. Видео

Татьяна Куртукова открыла опен-эйр в Сургуте хитом «Матушка-земля»
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Куртукова выступила на открытии звездного концерта в Сургуте
Татьяна Куртукова выступила на открытии звездного концерта в Сургуте Фото:

Певица Татьяна Куртукова открыла звездный опен-эйр в Сургуте (ХМАО) хитом «Матушка-земля». Во время выступления артистки прогремел салют, окрашенный в цвета флага России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Тысячи жителей Сургута собрались на площади у СурГУ в ожидании певицы Татьяны Куртуковой. Звезда исполнила полюбившийся россиянам хит „Матушка-земля“. Во время выступления над сценой запустили фейерверк-триколор», — передает корреспондент агентства.

На фестивале также выступит группа «Стрелки», певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина и Хабиб. Ранее URA.RU сообщало, что организаторам опен-эйр в Сургуте пришлось отменить салют в связи с правилами безопасности.

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Певица Татьяна Куртукова открыла звездный опен-эйр в Сургуте (ХМАО) хитом «Матушка-земля». Во время выступления артистки прогремел салют, окрашенный в цвета флага России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Тысячи жителей Сургута собрались на площади у СурГУ в ожидании певицы Татьяны Куртуковой. Звезда исполнила полюбившийся россиянам хит „Матушка-земля“. Во время выступления над сценой запустили фейерверк-триколор», — передает корреспондент агентства. На фестивале также выступит группа «Стрелки», певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина и Хабиб. Ранее URA.RU сообщало, что организаторам опен-эйр в Сургуте пришлось отменить салют в связи с правилами безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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