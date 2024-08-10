Певица Татьяна Куртукова открыла звездный опен-эйр в Сургуте (ХМАО) хитом «Матушка-земля». Во время выступления артистки прогремел салют, окрашенный в цвета флага России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Тысячи жителей Сургута собрались на площади у СурГУ в ожидании певицы Татьяны Куртуковой. Звезда исполнила полюбившийся россиянам хит „Матушка-земля“. Во время выступления над сценой запустили фейерверк-триколор», — передает корреспондент агентства.
На фестивале также выступит группа «Стрелки», певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина и Хабиб. Ранее URA.RU сообщало, что организаторам опен-эйр в Сургуте пришлось отменить салют в связи с правилами безопасности.
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