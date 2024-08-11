Алаудинов раскрыл суточные потери ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа уничтожили 7 единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт, микроавтобус, 9 единиц пикапов, орудие Д-30. Об этом сообщил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов.
«За прошедшие сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцами спецназа „АХМАТ“ совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожено: танк, 7 единиц БТР-БМП, 13 единиц боевых бронированных машин (разных марок и производителей), грузовой автотранспорт, микроавтобус, 9 единиц пикапов, орудие Д-30. И на закуску: станция РЭР „Пластун“ и огромное количество фашистов», —
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