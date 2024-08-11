11 августа 2024
10 августа 2024

Появилась фотография северного сияния в Пермском крае

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Северное сияние можно было увидеть в течение часа (архивное фото)
Северное сияние можно было увидеть в течение часа (архивное фото) Фото:

В ночь с 11 на 12 августа в Пермском крае можно было увидеть северное сияние. Фотография этого природного явления опубликована в группе астроклуба «Телескоп» в группе в соцсети «ВКонтакте».

«На фото вы видите часть созвездия Большой Медведицы в розово-лиловом свечении. Это и есть северное сияние», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фотография была сделана в Ильинском районе Пермского края. Северное сияние можно было наблюдать один час с 00:00 до 1:00.

Северное сияние засняли в Ильинском районе
Северное сияние засняли в Ильинском районе
Фото:

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В ночь с 11 на 12 августа в Пермском крае можно было увидеть северное сияние. Фотография этого природного явления опубликована в группе астроклуба «Телескоп» в группе в соцсети «ВКонтакте». «На фото вы видите часть созвездия Большой Медведицы в розово-лиловом свечении. Это и есть северное сияние», — сказано в сообщении. Уточняется, что фотография была сделана в Ильинском районе Пермского края. Северное сияние можно было наблюдать один час с 00:00 до 1:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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