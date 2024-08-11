Появилась фотография северного сияния в Пермском крае

Северное сияние можно было увидеть в течение часа (архивное фото)
В ночь с 11 на 12 августа в Пермском крае можно было увидеть северное сияние. Фотография этого природного явления опубликована в группе астроклуба «Телескоп» в группе в соцсети «ВКонтакте».
«На фото вы видите часть созвездия Большой Медведицы в розово-лиловом свечении. Это и есть северное сияние», — сказано в сообщении.
Уточняется, что фотография была сделана в Ильинском районе Пермского края. Северное сияние можно было наблюдать один час с 00:00 до 1:00.
Северное сияние засняли в Ильинском районе
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