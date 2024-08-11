11 августа 2024
10 августа 2024

Кухарук назначил главного дорожника ХМАО. Инсайд

Депдорхоз ХМАО возглавил экс-министр транспорта Новгородской области Литвинов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назначил директора департамента дорожного хозяйства и транспорта
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назначил директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назначил главного дорожника региона. Департамент дорожного хозяйства и транспорта возглавил экс-министр транспорта Новгородской области Артем Литвинов. По данным источников URA.RU, врио губернатора согласовал его кандидатуру на заседании окружного правительства 12 августа.

«Депдорхоз возглавил экс-министр транспорта Новгородской области Литвинов. Кухарук назначил его на заседании правительства 12 августа», — сообщает инсайдер.

Это третье назначение в департаменте за год: экс-директор Александр Лебедев ушел на повышение и стал вице-губернатором Томской области, но затем был уволен главой региона Владимиром Мазуром. Лебедева сменил бывший министр регионального развития республики Алтай Антон Черников, но проработал в ХМАО всего месяц — после назначения Андрея Турчака врио губернатора республики он покинул югорское правительство и вернулся на Алтай.

Информацию о назначении подтвердили несколько источников в правительстве. В списке вопросов к заседанию, опубликованных на официальном сайте властей ХМАО, пункта о кадровых перестановках в депдорхозе на момент публикации новости не было.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назначил главного дорожника региона. Департамент дорожного хозяйства и транспорта возглавил экс-министр транспорта Новгородской области Артем Литвинов. По данным источников URA.RU, врио губернатора согласовал его кандидатуру на заседании окружного правительства 12 августа. «Депдорхоз возглавил экс-министр транспорта Новгородской области Литвинов. Кухарук назначил его на заседании правительства 12 августа», — сообщает инсайдер. Это третье назначение в департаменте за год: экс-директор Александр Лебедев ушел на повышение и стал вице-губернатором Томской области, но затем был уволен главой региона Владимиром Мазуром. Лебедева сменил бывший министр регионального развития республики Алтай Антон Черников, но проработал в ХМАО всего месяц — после назначения Андрея Турчака врио губернатора республики он покинул югорское правительство и вернулся на Алтай. Информацию о назначении подтвердили несколько источников в правительстве. В списке вопросов к заседанию, опубликованных на официальном сайте властей ХМАО, пункта о кадровых перестановках в депдорхозе на момент публикации новости не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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