Генерал Гурулев возмутился обороной Курской области

12 августа 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что ВСУ не могли спланировать операцию в Курской области без «нашего ведома» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Член комитета Госдумы по обороне и генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что не верит в неосведомленность о сосредоточении войск Украины у российской границы. По его мнению, ВСУ не могли спланировать такую серьезную операцию без «нашего ведома». «Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — написал Андрей Гурулев в своем telegram -канале. Он отметил, что был в Курской области и не увидел достаточного уровня обороны: минные поля не прикрывались огневой поддержкой, состав группировки на границе не имел «своих средств разведки» и в последнюю очередь «обеспечивался всем необходимым». По его словам, «у нас никто не любит правды в докладах <…> все хотят слышать, что все хорошо». Новость по теме ВСУ пытались прорваться в Курскую область на танках: что известно о боях к этому часу Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор. За сутки более восьми тысяч человек самостоятельно эвакуировались из опасных районов. Из-за атак ВСУ 69 человек находятся в больницах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член комитета Госдумы по обороне и генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что не верит в неосведомленность о сосредоточении войск Украины у российской границы. По его мнению, ВСУ не могли спланировать такую серьезную операцию без «нашего ведома». «Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он отметил, что был в Курской области и не увидел достаточного уровня обороны: минные поля не прикрывались огневой поддержкой, состав группировки на границе не имел «своих средств разведки» и в последнюю очередь «обеспечивался всем необходимым». По его словам, «у нас никто не любит правды в докладах <…> все хотят слышать, что все хорошо». Ранее, в ночь с 5 на 6 августа ВСУ атаковала Курскую область, используя живую силу, американские ракеты, дроны и бронетехнику. ВС РФ оперативно пресекли и отразили попытку прорыва, однако приграничные бои не прекращаются до сих пор. За сутки более восьми тысяч человек самостоятельно эвакуировались из опасных районов. Из-за атак ВСУ 69 человек находятся в больницах.