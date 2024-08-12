Цены на газ подскочили до годового максимума в Европе на фоне атаки на Курск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Цены на газ в Европе достигли пика с конца прошлого года Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Цены на газ в Европе достигли нового пика с начала зимы прошлого года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE в Лондоне. Новый ценовой пик появился на фоне атак Украины на Курскую область.

«Инвесторы испытывают беспокойство из-за рисков транзита газа через Украину в свете недавних военных действий против Курской области со стороны украинских вооруженных сил», — передает ТАСС. Агентство отмечает, что на голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на газ подскочила до 467,6 доллара за тысячу кубометров, что эквивалентно 41,405 евро за мегаватт в час при текущем курсе валют. Таким образом рост цен достиг самого высокого уровня с конца предыдущего года.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее выразил мнение, что инциденты в районе Суджи привели к значительному повышению цен на газ. Причем цены выросли как на природный газ, так и на СПГ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на газ в Европе достигли нового пика с начала зимы прошлого года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE в Лондоне. Новый ценовой пик появился на фоне атак Украины на Курскую область. «Инвесторы испытывают беспокойство из-за рисков транзита газа через Украину в свете недавних военных действий против Курской области со стороны украинских вооруженных сил», — передает ТАСС. Агентство отмечает, что на голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на газ подскочила до 467,6 доллара за тысячу кубометров, что эквивалентно 41,405 евро за мегаватт в час при текущем курсе валют. Таким образом рост цен достиг самого высокого уровня с конца предыдущего года. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее выразил мнение, что инциденты в районе Суджи привели к значительному повышению цен на газ. Причем цены выросли как на природный газ, так и на СПГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...