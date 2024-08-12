Цены на газ подскочили до годового максимума в Европе на фоне атаки на Курск

12 августа 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Цены на газ в Европе достигли пика с конца прошлого года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Цены на газ в Европе достигли нового пика с начала зимы прошлого года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE в Лондоне. Новый ценовой пик появился на фоне атак Украины на Курскую область. «Инвесторы испытывают беспокойство из-за рисков транзита газа через Украину в свете недавних военных действий против Курской области со стороны украинских вооруженных сил», — передает ТАСС. Агентство отмечает, что на голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на газ подскочила до 467,6 доллара за тысячу кубометров, что эквивалентно 41,405 евро за мегаватт в час при текущем курсе валют. Таким образом рост цен достиг самого высокого уровня с конца предыдущего года. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее выразил мнение, что инциденты в районе Суджи привели к значительному повышению цен на газ. Причем цены выросли как на природный газ, так и на СПГ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на газ в Европе достигли нового пика с начала зимы прошлого года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE в Лондоне. Новый ценовой пик появился на фоне атак Украины на Курскую область. «Инвесторы испытывают беспокойство из-за рисков транзита газа через Украину в свете недавних военных действий против Курской области со стороны украинских вооруженных сил», — передает ТАСС. Агентство отмечает, что на голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса на газ подскочила до 467,6 доллара за тысячу кубометров, что эквивалентно 41,405 евро за мегаватт в час при текущем курсе валют. Таким образом рост цен достиг самого высокого уровня с конца предыдущего года. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее выразил мнение, что инциденты в районе Суджи привели к значительному повышению цен на газ. Причем цены выросли как на природный газ, так и на СПГ.