«Нью-Йорк могут взять хоть завтра»: ВСУ готовы к сдаче территории

Американский журналист Миллер: ВСУ ожидают захвата Нью-Йорка в ближайшие дни
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ВСУ ожидают захвата Нью-Йорка в ДНР (архивное фото) Фото:
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Украиские военные ожидают захвата поселка Нью-Йорк в ближайшее время. По словам солдат ВСУ, это может произойти хоть завтра. Об этом рассказал журналист Кристофер Миллер.

«Это [захват Нью-Йорка] может произойти хоть завтра», — привел Миллер слова одного из украинских военных. Сообщение журналист опубликовал в соцсети X.

На днях сообщалось, что российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке «в клещи». До этого над поселком был поднят российский флаг.

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Украиские военные ожидают захвата поселка Нью-Йорк в ближайшее время. По словам солдат ВСУ, это может произойти хоть завтра. Об этом рассказал журналист Кристофер Миллер. «Это [захват Нью-Йорка] может произойти хоть завтра», — привел Миллер слова одного из украинских военных. Сообщение журналист опубликовал в соцсети X. На днях сообщалось, что российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке «в клещи». До этого над поселком был поднят российский флаг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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