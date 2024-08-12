«Нью-Йорк могут взять хоть завтра»: ВСУ готовы к сдаче территории

Американский журналист Миллер: ВСУ ожидают захвата Нью-Йорка в ближайшие дни

12 августа 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

ВСУ ожидают захвата Нью-Йорка в ДНР (архивное фото) Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиские военные ожидают захвата поселка Нью-Йорк в ближайшее время. По словам солдат ВСУ, это может произойти хоть завтра. Об этом рассказал журналист Кристофер Миллер. «Это [захват Нью-Йорка] может произойти хоть завтра», — привел Миллер слова одного из украинских военных. Сообщение журналист опубликовал в соцсети X. На днях сообщалось, что российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке «в клещи». До этого над поселком был поднят российский флаг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиские военные ожидают захвата поселка Нью-Йорк в ближайшее время. По словам солдат ВСУ, это может произойти хоть завтра. Об этом рассказал журналист Кристофер Миллер. «Это [захват Нью-Йорка] может произойти хоть завтра», — привел Миллер слова одного из украинских военных. Сообщение журналист опубликовал в соцсети X. На днях сообщалось, что российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке «в клещи». До этого над поселком был поднят российский флаг.