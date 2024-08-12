ВСУ ожидают захвата Нью-Йорка в ДНР (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украиские военные ожидают захвата поселка Нью-Йорк в ближайшее время. По словам солдат ВСУ, это может произойти хоть завтра. Об этом рассказал журналист Кристофер Миллер.
«Это [захват Нью-Йорка] может произойти хоть завтра», — привел Миллер слова одного из украинских военных. Сообщение журналист опубликовал в соцсети X.
На днях сообщалось, что российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке «в клещи». До этого над поселком был поднят российский флаг.
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