Российские войска подняли флаг над Нью-Йорком. Видео

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ВС РФ теснят военных Украины в Нью-Йорке в ДНР
ВС РФ теснят военных Украины в Нью-Йорке в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры поднятия флага российскими войсками в ДНР над Нью-Йорком. Видео предоставил телеведущий Владимир Соловьев.

«Нью-Йорк наш: Российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — сообщил он в своем telegram-канале под кадрами водружения флага. Разместили полотнище над зданием местной школы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ окружили украинских военных на востоке Новгородского (Нью-Йорк). По информации силовых структур, ВСУ пытаются выбраться из населенного пункта, но безуспешно.

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Появились кадры поднятия флага российскими войсками в ДНР над Нью-Йорком. Видео предоставил телеведущий Владимир Соловьев. «Нью-Йорк наш: Российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — сообщил он в своем telegram-канале под кадрами водружения флага. Разместили полотнище над зданием местной школы. Ранее сообщалось, что ВС РФ окружили украинских военных на востоке Новгородского (Нью-Йорк). По информации силовых структур, ВСУ пытаются выбраться из населенного пункта, но безуспешно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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