ВС РФ теснят военных Украины в Нью-Йорке в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Появились кадры поднятия флага российскими войсками в ДНР над Нью-Йорком. Видео предоставил телеведущий Владимир Соловьев.
«Нью-Йорк наш: Российский флаг поднят над населенным пунктом Нью-Йорк в ДНР», — сообщил он в своем telegram-канале под кадрами водружения флага. Разместили полотнище над зданием местной школы.
Ранее сообщалось, что ВС РФ окружили украинских военных на востоке Новгородского (Нью-Йорк). По информации силовых структур, ВСУ пытаются выбраться из населенного пункта, но безуспешно.
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