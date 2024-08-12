В России ожидают подорожание бензина с осени

Цены на 95-й бензин в Москве могут увеличиться до 70 рублей за литр. Подорожание произойдет в сентябре 2024 года. Об этом сообщает доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова.
«Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета», — заявила Суворова в интервью «Газете.Ru». К причинам она добавила проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, а также сокращение выпуска нефти.
Доцент рассказала, что снижения стоимости бензина в 2024 ждать не стоит, обещается рост цен. Суворова также указала на региональные различия в ценах на бензин, обращая внимание на то, что за пределами столицы топливо может быть дешевле. Например, в Московской области стоимость бензина на 20-30 копеек за литр ниже, чем в Москве.
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