В России ожидают подорожание бензина с осени

В «Синергии» предупредили о подорожании бензина АИ-95 в Москве
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Цены на 95-й бензин на московских автозаправочных станциях могут увеличиться с 62 до 70 рублей за литр
Цены на 95-й бензин на московских автозаправочных станциях могут увеличиться с 62 до 70 рублей за литр Фото:

Цены на 95-й бензин в Москве могут увеличиться до 70 рублей за литр. Подорожание произойдет в сентябре 2024 года. Об этом сообщает доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова.

«Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета», — заявила Суворова в интервью «Газете.Ru». К причинам она добавила проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, а также сокращение выпуска нефти.

Доцент рассказала, что снижения стоимости бензина в 2024 ждать не стоит, обещается рост цен. Суворова также указала на региональные различия в ценах на бензин, обращая внимание на то, что за пределами столицы топливо может быть дешевле. Например, в Московской области стоимость бензина на 20-30 копеек за литр ниже, чем в Москве.

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Цены на 95-й бензин в Москве могут увеличиться до 70 рублей за литр. Подорожание произойдет в сентябре 2024 года. Об этом сообщает доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Татьяна Суворова. «Сегодня добавились причины, обусловленные текущей геополитической ситуацией: разрешение на экспорт бензина в РФ после ранее введенного запрета», — заявила Суворова в интервью «Газете.Ru». К причинам она добавила проблемы с железнодорожным транспортом и транспортировкой топлива, а также сокращение выпуска нефти. Доцент рассказала, что снижения стоимости бензина в 2024 ждать не стоит, обещается рост цен. Суворова также указала на региональные различия в ценах на бензин, обращая внимание на то, что за пределами столицы топливо может быть дешевле. Например, в Московской области стоимость бензина на 20-30 копеек за литр ниже, чем в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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