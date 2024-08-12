Захарова связала недавние события в Германии с нападением ВСУ под Курском

13 августа 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила о необходимости «бить в набат», чтобы мир осознал серьезность происходящего Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение решением Германии почитать память нескольких бывших офицеров СС и связала это с недавними боевыми действиями ВСУ под Курском. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Антифашисты насторожились. Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом „камбеке“ чего-то не хватало», — написала Захарова. В своем посте она упомянула бригадного генерала Хайнц Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, который во время Курской битвы в июле 1943 году сбил более 70 советских самолетов. Она напомнила, что все они 80 лет считались в мире военными преступниками. Захарова заявила, что по распоряжению бундесвера люди, которые ранее были связаны с нацизмом, вновь становятся героями в Германии, возвращаясь к своим корням и превращая дома других в руины. Дипломат также упомянула недавние события под Курском, где российские войска отразили нападение ВСУ, и заявила о необходимости «бить в набат», чтобы мир осознал серьезность происходящего. В список воинских традиций Германии включены офицеры вермахта, некоторые из которых были членами СС и НСДАП, пишет RT. Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац подтвердил эту информацию, отметив, что эти лица ценятся за вклад после войны, а не за военные достижения. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Зарубежные журналисты пишут, что ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи своих военных, а также была повержена вражеская военная техника. В Минобороны сообщали, что за сутки на момент 12 августа Киев потерял 260 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение решением Германии почитать память нескольких бывших офицеров СС и связала это с недавними боевыми действиями ВСУ под Курском. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Антифашисты насторожились. Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом „камбеке“ чего-то не хватало», — написала Захарова. В своем посте она упомянула бригадного генерала Хайнц Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, который во время Курской битвы в июле 1943 году сбил более 70 советских самолетов. Она напомнила, что все они 80 лет считались в мире военными преступниками. Захарова заявила, что по распоряжению бундесвера люди, которые ранее были связаны с нацизмом, вновь становятся героями в Германии, возвращаясь к своим корням и превращая дома других в руины. Дипломат также упомянула недавние события под Курском, где российские войска отразили нападение ВСУ, и заявила о необходимости «бить в набат», чтобы мир осознал серьезность происходящего. В список воинских традиций Германии включены офицеры вермахта, некоторые из которых были членами СС и НСДАП, пишет RT. Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац подтвердил эту информацию, отметив, что эти лица ценятся за вклад после войны, а не за военные достижения. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Зарубежные журналисты пишут, что ВСУ потеряли за неделю свыше тысячи своих военных, а также была повержена вражеская военная техника. В Минобороны сообщали, что за сутки на момент 12 августа Киев потерял 260 человек.