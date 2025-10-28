По словам Кнайсель, нейтралитет Австрия нарушает, позволяя провозить военные поставки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить военные грузы для Украины через свою страну. Об этом заявила экс-глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Австрия нарушает свой статус нейтральной державы, например, допуская перевозки военных грузов НАТО через свою территорию. Такого никогда не было в предыдущих конфликтах, с участием НАТО или без него. Де-факто, отказ нейтралитета, если я могу так сказать, происходит каждый день», — сказала РИА Новости Кнайсль. По ее словам, Австрии нужно поддерживать свою нейтральную сторону, что закреплено законодательством. Однако страна этого не делает — она тесно сотрудничает с НАТО.