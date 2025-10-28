Кнайсль прямо заявила о нарушении нейтралитета Австрии из-за Украины
По словам Кнайсель, нейтралитет Австрия нарушает, позволяя провозить военные поставки
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, позволяя провозить военные грузы для Украины через свою страну. Об этом заявила экс-глава австрийского МИД, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Австрия нарушает свой статус нейтральной державы, например, допуская перевозки военных грузов НАТО через свою территорию. Такого никогда не было в предыдущих конфликтах, с участием НАТО или без него. Де-факто, отказ нейтралитета, если я могу так сказать, происходит каждый день», — сказала РИА Новости Кнайсль. По ее словам, Австрии нужно поддерживать свою нейтральную сторону, что закреплено законодательством. Однако страна этого не делает — она тесно сотрудничает с НАТО.
Глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Ранее стало известно, что страны НАТО приобрели у Соединенных Штатов вооружение для Украины на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил на пресс-конференции во время визита в Вашингтон. По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки вооружения Украине, при этом финансирование закупок осуществляется странами НАТО. Он отметил, что альянс прилагает значительные усилия для реализации этих поставок, и первая партия вооружения на сумму порядка двух миллиардов долларов уже была отправлена из США на Украину.
