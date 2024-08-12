Армия и оружие ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за неделю боев под Курском 12 августа 2024 в 16:27 Размер текста - 17 + Украинские войска потеряли в ходе атаки на Курскую область 1610 человек. Об этом сообщили в российском министерстве обороны. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1 610 военнослужащих», — сообщили в Минобороны, информация опубликована в telegram-канале ведомства. Кроме того были уничтожены 32 украинских танка, 23 бронетранспортера и 17 БТР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские войска потеряли в ходе атаки на Курскую область 1610 человек. Об этом сообщили в российском министерстве обороны. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1 610 военнослужащих», — сообщили в Минобороны, информация опубликована в telegram-канале ведомства. Кроме того были уничтожены 32 украинских танка, 23 бронетранспортера и 17 БТР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям