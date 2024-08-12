ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за неделю боев под Курском

Украинские войска потеряли в ходе атаки на Курскую область 1610 человек. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1 610 военнослужащих», — сообщили в Минобороны, информация опубликована в telegram-канале ведомства. Кроме того были уничтожены 32 украинских танка, 23 бронетранспортера и 17 БТР.
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