ВСУ потеряли 1600 человек менее чем за неделю боев под Курском

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Украинские войска потеряли в ходе атаки на Курскую область 1610 человек. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1 610 военнослужащих», — сообщили в Минобороны, информация опубликована в telegram-канале ведомства. Кроме того были уничтожены 32 украинских танка, 23 бронетранспортера и 17 БТР.

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Украинские войска потеряли в ходе атаки на Курскую область 1610 человек. Об этом сообщили в российском министерстве обороны. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1 610 военнослужащих», — сообщили в Минобороны, информация опубликована в telegram-канале ведомства. Кроме того были уничтожены 32 украинских танка, 23 бронетранспортера и 17 БТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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