Российские продавцы терпят огромные убытки из-за бесконечной пробки на выезде из Казахстана

Тысячи фур с товарами застряли на границе Казахстана, а селлеры теряют миллионы

Тысячи российских предпринимателей столкнулись с многомиллионными потерями из-за масштабного затора на границе с Казахстаном. Более 10 тысяч грузовых автомобилей уже второй месяц ожидают таможенного досмотра, что парализовало поставки товаров из Китая, Турции и Киргизии.

«Российские селлеры сообщают о задержке абсолютно разных грузов — от автомобилей до скоропортящихся товаров. Сроки доставки увеличились с нескольких дней до нескольких месяцев, что уже привело к срыву сезонных поставок. По словам предпринимателей, некоторые уже потеряли товары для Хэллоуина, который отмечается в конце октября», — сообщает telegram-канал Baza.

Основной причиной транспортного коллапса стало усиление таможенного контроля на казахстанской границе. Как сообщают источники, проверки направлены на борьбу с серым импортом — досмотры выявляют несоответствие фактического груза экспортным документам. Например, когда вместо задекларированных автозапчастей перевозят зимние куртки.

