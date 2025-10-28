Российские продавцы терпят огромные убытки из-за бесконечной пробки на выезде из Казахстана
Тысячи фур с товарами застряли на границе Казахстана, а селлеры теряют миллионы
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Тысячи российских предпринимателей столкнулись с многомиллионными потерями из-за масштабного затора на границе с Казахстаном. Более 10 тысяч грузовых автомобилей уже второй месяц ожидают таможенного досмотра, что парализовало поставки товаров из Китая, Турции и Киргизии.
«Российские селлеры сообщают о задержке абсолютно разных грузов — от автомобилей до скоропортящихся товаров. Сроки доставки увеличились с нескольких дней до нескольких месяцев, что уже привело к срыву сезонных поставок. По словам предпринимателей, некоторые уже потеряли товары для Хэллоуина, который отмечается в конце октября», — сообщает telegram-канал Baza.
Основной причиной транспортного коллапса стало усиление таможенного контроля на казахстанской границе. Как сообщают источники, проверки направлены на борьбу с серым импортом — досмотры выявляют несоответствие фактического груза экспортным документам. Например, когда вместо задекларированных автозапчастей перевозят зимние куртки.
Логистические компании начали перенаправлять грузы через альтернативные маршруты — Уссурийск и Беларусь. Параллельно на границе появились «помогалы», предлагающие ускорить процедуру за $300-1000, а за контейнерные поставки — до 10% от стоимости товара.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.