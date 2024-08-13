Минобороны: некоторые российские технологии ИИ опережают зарубежные

Некоторые из технологий ИИ в России опережают западные аналоги. Об этом заявил начальник управления развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) Минобороны России Василий Елистратов.
«Мы идем в ногу со временем, параллельно с развитием [ИИ] в нашем многополярном мире. На современном уровне развития наши технологии в некоторых вопросах даже опережают зарубежные аналоги», — рассказал Василий Елистратов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что программистам удается заставить ИИ работать в условиях непростого технологического состояния российской промышленности. Они адаптируют специальное ПО для имеющейся аппаратной части, и это дает свои плоды.
Также Елистратов сообщил, что России уже удалось достичь технологического суверенитета. А в ближайшее время страна достигнет полной технологической независимости, заключил начальник управления.
Ранее он сообщал, что ИИ расширяет функциональные возможности применения любого вида техники. Например, автономное использование роботов возможно только с применением ИИ, который в России находится на должном уровне развития. Его слова передает RT.
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