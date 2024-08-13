Минобороны: некоторые российские технологии ИИ опережают зарубежные

13 августа 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Начальник развития ИИ Минобороны РФ Василий Елистратов заявил, что страна уже достигла технологического суверенитета Фото: Георгий Бергал © URA.RU Некоторые из технологий ИИ в России опережают западные аналоги. Об этом заявил начальник управления развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) Минобороны России Василий Елистратов. «Мы идем в ногу со временем, параллельно с развитием [ИИ] в нашем многополярном мире. На современном уровне развития наши технологии в некоторых вопросах даже опережают зарубежные аналоги», — рассказал Василий Елистратов в беседе с ТАСС. Он добавил, что программистам удается заставить ИИ работать в условиях непростого технологического состояния российской промышленности. Они адаптируют специальное ПО для имеющейся аппаратной части, и это дает свои плоды. Также Елистратов сообщил, что России уже удалось достичь технологического суверенитета. А в ближайшее время страна достигнет полной технологической независимости, заключил начальник управления. Ранее он сообщал, что ИИ расширяет функциональные возможности применения любого вида техники. Например, автономное использование роботов возможно только с применением ИИ, который в России находится на должном уровне развития. Его слова передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые из технологий ИИ в России опережают западные аналоги. Об этом заявил начальник управления развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) Минобороны России Василий Елистратов. «Мы идем в ногу со временем, параллельно с развитием [ИИ] в нашем многополярном мире. На современном уровне развития наши технологии в некоторых вопросах даже опережают зарубежные аналоги», — рассказал Василий Елистратов в беседе с ТАСС. Он добавил, что программистам удается заставить ИИ работать в условиях непростого технологического состояния российской промышленности. Они адаптируют специальное ПО для имеющейся аппаратной части, и это дает свои плоды. Также Елистратов сообщил, что России уже удалось достичь технологического суверенитета. А в ближайшее время страна достигнет полной технологической независимости, заключил начальник управления. Ранее он сообщал, что ИИ расширяет функциональные возможности применения любого вида техники. Например, автономное использование роботов возможно только с применением ИИ, который в России находится на должном уровне развития. Его слова передает RT.