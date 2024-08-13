Вулин: Европа скатывается к конфликту с Россией

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Запад хочет столкнуть Сербию и Россию и нарушить их «исторические союзнические» отношения, заявил вице-премьер Александр Вулин Фото:

Несмотря на то, что Россия никак не провоцирует Запад, конфликт с ней в Европе все же назревает. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван. Россия никоим образом не угрожает Европе», — сообщил Александр Вулин.

Вице-премьер упомянул, что в настоящее время идут попытки столкнуть Сербию и Россию. Сербские СМИ получили задание продвигать тему поддержки Украины, чтобы испортить отношения Белграда и Москвы. По словам Вулина, Запад намеревается оставить Россию без каких бы то ни было союзников на Западе. Вице-премьер подчеркнул, что ухудшение отношений между Сербией и Россией оставят первую «без большого исторического союзника на международной арене», а вторую « без единственной на запад от границ бывшего СССР искренне дружественной страны, которая бесконечно уважает Россию».

Ранее Вулин говорил о ом, что Сербия сотрудничает с Россией в недопущении госпереворотов и «цветных революций». Его слова передает RT.

Также вице-премьер сообщал, что жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают те, кому не нравится военно-нейтральное положение страны, и те,кто хочет введения антироссийских санкций со стороны Белграда. Об этом информирует «Национальная служба новостей».

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Несмотря на то, что Россия никак не провоцирует Запад, конфликт с ней в Европе все же назревает. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван. Россия никоим образом не угрожает Европе», — сообщил Александр Вулин. Вице-премьер упомянул, что в настоящее время идут попытки столкнуть Сербию и Россию. Сербские СМИ получили задание продвигать тему поддержки Украины, чтобы испортить отношения Белграда и Москвы. По словам Вулина, Запад намеревается оставить Россию без каких бы то ни было союзников на Западе. Вице-премьер подчеркнул, что ухудшение отношений между Сербией и Россией оставят первую «без большого исторического союзника на международной арене», а вторую « без единственной на запад от границ бывшего СССР искренне дружественной страны, которая бесконечно уважает Россию». Ранее Вулин говорил о ом, что Сербия сотрудничает с Россией в недопущении госпереворотов и «цветных революций». Его слова передает RT. Также вице-премьер сообщал, что жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают те, кому не нравится военно-нейтральное положение страны, и те,кто хочет введения антироссийских санкций со стороны Белграда. Об этом информирует «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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