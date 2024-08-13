Вулин: Европа скатывается к конфликту с Россией

13 августа 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Запад хочет столкнуть Сербию и Россию и нарушить их «исторические союзнические» отношения, заявил вице-премьер Александр Вулин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Несмотря на то, что Россия никак не провоцирует Запад, конфликт с ней в Европе все же назревает. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван. Россия никоим образом не угрожает Европе», — сообщил Александр Вулин. Вице-премьер упомянул, что в настоящее время идут попытки столкнуть Сербию и Россию. Сербские СМИ получили задание продвигать тему поддержки Украины, чтобы испортить отношения Белграда и Москвы. По словам Вулина, Запад намеревается оставить Россию без каких бы то ни было союзников на Западе. Вице-премьер подчеркнул, что ухудшение отношений между Сербией и Россией оставят первую «без большого исторического союзника на международной арене», а вторую « без единственной на запад от границ бывшего СССР искренне дружественной страны, которая бесконечно уважает Россию». Ранее Вулин говорил о ом, что Сербия сотрудничает с Россией в недопущении госпереворотов и «цветных революций». Его слова передает RT. Также вице-премьер сообщал, что жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают те, кому не нравится военно-нейтральное положение страны, и те,кто хочет введения антироссийских санкций со стороны Белграда. Об этом информирует «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на то, что Россия никак не провоцирует Запад, конфликт с ней в Европе все же назревает. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван. Россия никоим образом не угрожает Европе», — сообщил Александр Вулин. Вице-премьер упомянул, что в настоящее время идут попытки столкнуть Сербию и Россию. Сербские СМИ получили задание продвигать тему поддержки Украины, чтобы испортить отношения Белграда и Москвы. По словам Вулина, Запад намеревается оставить Россию без каких бы то ни было союзников на Западе. Вице-премьер подчеркнул, что ухудшение отношений между Сербией и Россией оставят первую «без большого исторического союзника на международной арене», а вторую « без единственной на запад от границ бывшего СССР искренне дружественной страны, которая бесконечно уважает Россию». Ранее Вулин говорил о ом, что Сербия сотрудничает с Россией в недопущении госпереворотов и «цветных революций». Его слова передает RT. Также вице-премьер сообщал, что жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают те, кому не нравится военно-нейтральное положение страны, и те,кто хочет введения антироссийских санкций со стороны Белграда. Об этом информирует «Национальная служба новостей».