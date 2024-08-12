Власти района ХМАО подарят пенсионерам наборы с продуктами

Продуктовые наборы подарят пенсионерам старше 65 лет
Власти Белоярского района подарят пенсионерам продуктовые наборы. Их получат неработающие жители старше 65 лет, рассказал мэр Сергей Маненков.
«Продуктовые наборы на сумму две тысячи рублей получат 2290 человек данной категории. Денежные средства на это мероприятие будут выделены из бюджета района. Доставка на дом и вручение продуктовых наборов будет осуществляться волонтерами с 26 августа», — написал в своем telegram-канале глава Белоярского района.
В наборы войдут продукты питания, в том числе от местных товаропроизводителей. Подарки вручат ко Дню Белоярского района.
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