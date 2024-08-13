В РФ закрылся «Америкэн Экспресс Банк»

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк России аннулировал лицензию «Америкэн Экспресс Банка» Фото:

Банк России аннулировал лицензию на осуществление операций для банка «Америкэн Экспресс Банк». Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте Банка России.

«Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» ООО «Америкэн Экспресс Банк», — сообщается в пресс-релизе Банка России на сайте. Указано, что организация стояла на 300 месте в системе банков РФ. Причиной для аннулирования лицензии «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство единственного участника кредитной организации о ее добровольной ликвидации.

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Банк России аннулировал лицензию на осуществление операций для банка «Америкэн Экспресс Банк». Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте Банка России. «Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» ООО «Америкэн Экспресс Банк», — сообщается в пресс-релизе Банка России на сайте. Указано, что организация стояла на 300 месте в системе банков РФ. Причиной для аннулирования лицензии «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство единственного участника кредитной организации о ее добровольной ликвидации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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