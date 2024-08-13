В РФ закрылся «Америкэн Экспресс Банк»

Банк России аннулировал лицензию на осуществление операций для банка «Америкэн Экспресс Банк». Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте Банка России.
«Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» ООО «Америкэн Экспресс Банк», — сообщается в пресс-релизе Банка России на сайте. Указано, что организация стояла на 300 месте в системе банков РФ. Причиной для аннулирования лицензии «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство единственного участника кредитной организации о ее добровольной ликвидации.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Банк России аннулировал лицензию на осуществление операций для банка «Америкэн Экспресс Банк». Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте Банка России. «Банк России приказом от 13.08.2024 № ОД-1290 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» ООО «Америкэн Экспресс Банк», — сообщается в пресс-релизе Банка России на сайте. Указано, что организация стояла на 300 месте в системе банков РФ. Причиной для аннулирования лицензии «Америкэн Экспресс Банк» послужило ходатайство единственного участника кредитной организации о ее добровольной ликвидации.