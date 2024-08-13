Свердловчан предупредили о новом составе автомобильной аптечки

В Свердловской области вступят в силу новые нормы оказания первой помощи

13 августа 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

В новые рекомендации также включено право на использование дефибриллятора Фото: департамент информационной политики Свердловской области В Свердловской области с 1 сентября 2024 года вступят в силу новые нормы оказания первой помощи. Основной набор медицинских средств останется неизменным, но появятся новые предметы: спасательное одеяло, блокнот и маркеры для отметок о времени наложения жгута. Также расширятся случаи, когда можно оказывать первую помощь, включая приступы и укусы. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области (ДИП). «Состав медицинских изделий не изменился. Из нововведений добавилось спасательное одеяло, которым можно укрыть пострадавшего, блокнот и маркер для фиксации времени наложения жгута или тугой повязки, записи данных свидетелей ЧС», — цитирует главного внештатного специалиста по первой помощи в УрФО Людмилу Рогожину ДИП. Теперь первую помощь следует оказывать не только при несчастных случаях и травмах, но и в случаях, когда человек страдает от судорожного приступа с потерей сознания, укусов ядовитых животных или испытывает психологическую реакцию на стресс. При этом детям помощь должна оказываться в первую очередь, затем взрослым, в зависимости от серьезности их состояния. В новые рекомендации также включено право на использование дефибриллятора, который признан жизненно важным устройством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 1 сентября 2024 года вступят в силу новые нормы оказания первой помощи. Основной набор медицинских средств останется неизменным, но появятся новые предметы: спасательное одеяло, блокнот и маркеры для отметок о времени наложения жгута. Также расширятся случаи, когда можно оказывать первую помощь, включая приступы и укусы. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области (ДИП). «Состав медицинских изделий не изменился. Из нововведений добавилось спасательное одеяло, которым можно укрыть пострадавшего, блокнот и маркер для фиксации времени наложения жгута или тугой повязки, записи данных свидетелей ЧС», — цитирует главного внештатного специалиста по первой помощи в УрФО Людмилу Рогожину ДИП. Теперь первую помощь следует оказывать не только при несчастных случаях и травмах, но и в случаях, когда человек страдает от судорожного приступа с потерей сознания, укусов ядовитых животных или испытывает психологическую реакцию на стресс. При этом детям помощь должна оказываться в первую очередь, затем взрослым, в зависимости от серьезности их состояния. В новые рекомендации также включено право на использование дефибриллятора, который признан жизненно важным устройством.