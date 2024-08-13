Свердловчан предупредили о новом составе автомобильной аптечки

В Свердловской области вступят в силу новые нормы оказания первой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В новые рекомендации также включено право на использование дефибриллятора
В новые рекомендации также включено право на использование дефибриллятора Фото:

В Свердловской области с 1 сентября 2024 года вступят в силу новые нормы оказания первой помощи. Основной набор медицинских средств останется неизменным, но появятся новые предметы: спасательное одеяло, блокнот и маркеры для отметок о времени наложения жгута. Также расширятся случаи, когда можно оказывать первую помощь, включая приступы и укусы. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области (ДИП).

«Состав медицинских изделий не изменился. Из нововведений добавилось спасательное одеяло, которым можно укрыть пострадавшего, блокнот и маркер для фиксации времени наложения жгута или тугой повязки, записи данных свидетелей ЧС», — цитирует главного внештатного специалиста по первой помощи в УрФО Людмилу Рогожину ДИП.

Теперь первую помощь следует оказывать не только при несчастных случаях и травмах, но и в случаях, когда человек страдает от судорожного приступа с потерей сознания, укусов ядовитых животных или испытывает психологическую реакцию на стресс. При этом детям помощь должна оказываться в первую очередь, затем взрослым, в зависимости от серьезности их состояния. В новые рекомендации также включено право на использование дефибриллятора, который признан жизненно важным устройством.

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В Свердловской области с 1 сентября 2024 года вступят в силу новые нормы оказания первой помощи. Основной набор медицинских средств останется неизменным, но появятся новые предметы: спасательное одеяло, блокнот и маркеры для отметок о времени наложения жгута. Также расширятся случаи, когда можно оказывать первую помощь, включая приступы и укусы. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики области (ДИП). «Состав медицинских изделий не изменился. Из нововведений добавилось спасательное одеяло, которым можно укрыть пострадавшего, блокнот и маркер для фиксации времени наложения жгута или тугой повязки, записи данных свидетелей ЧС», — цитирует главного внештатного специалиста по первой помощи в УрФО Людмилу Рогожину ДИП. Теперь первую помощь следует оказывать не только при несчастных случаях и травмах, но и в случаях, когда человек страдает от судорожного приступа с потерей сознания, укусов ядовитых животных или испытывает психологическую реакцию на стресс. При этом детям помощь должна оказываться в первую очередь, затем взрослым, в зависимости от серьезности их состояния. В новые рекомендации также включено право на использование дефибриллятора, который признан жизненно важным устройством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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