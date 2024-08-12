Путин назвал шорт-лист кандидатов на пост губернатора ХМАО

Президент России Владимир Путин сократил шорт-лист кандидатов на пост губернатора ХМАО, выборы которого пройдут 8 сентября в Единый день голосования, до тройки. Соперничать с врио губернатора Русланом Кухаруком будут лидеры оппозиции — депутаты окружной думы Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк (СРЗП), информирует пресс-служба думы ХМАО.
«Президент РФ Владимир Путин, в соответствие с федеральным законодательством, внес в думу Юры кандидатов для избрания на должность главы региона. Соответствующие документы поступили на имя председателя думы Югры Бориса Хохрякова. В списке — временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук; депутат думы Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „ЮграНефтеРазведка“, депутат думы округа Михаил Сердюк», — указано в публикации.
Заседание думы пройдет 8 сентября, сообщил спикер окружного парламента Борис Хохряков. «Депутаты изберут главу региона большинством голосов от установленного числа депутатов. Процедура избрания пройдет в строгом соответствии с законодательными нормами», — пояснил председатель думы.
Upd. Эти же депутаты соперничали на губернаторских выборах с предыдущей главой региона Комаровой. И в 2015-м, и в 2020-м году Савинцев и Сердюк неизменно были в финальной тройке кандидатов. В 2013-м в Югре отменили прямые выборы губернатора.
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