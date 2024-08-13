Первый зампостпреда РФ Полянский: США взяли в заложники Совбез ООН

Соединенные Штаты Америки взяли в заложники Совет Безопасности ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа.
«По сути, СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. 14 членов Совета, по сути, оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал Полянский, его слова опубликованы в telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН.
Ранее на заседании Совбеза международной организации Белоруссия предупредила о готовности ответить на провокации Киева. Постпред республики подчеркнул, что для самообороны будут применены все доступные средства, передает RT.
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Соединенные Штаты Америки взяли в заложники Совет Безопасности ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа. «По сути, СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. 14 членов Совета, по сути, оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал Полянский, его слова опубликованы в telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН. Ранее на заседании Совбеза международной организации Белоруссия предупредила о готовности ответить на провокации Киева. Постпред республики подчеркнул, что для самообороны будут применены все доступные средства, передает RT.