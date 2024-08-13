Первый зампостпреда РФ Полянский: США взяли в заложники Совбез ООН

14 августа 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Полянский считает, что США взяли в заложники Совбез ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Соединенные Штаты Америки взяли в заложники Совет Безопасности ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа. «По сути, СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. 14 членов Совета, по сути, оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал Полянский, его слова опубликованы в telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН. Ранее на заседании Совбеза международной организации Белоруссия предупредила о готовности ответить на провокации Киева. Постпред республики подчеркнул, что для самообороны будут применены все доступные средства, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки взяли в заложники Совет Безопасности ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа. «По сути, СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. 14 членов Совета, по сути, оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал Полянский, его слова опубликованы в telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН. Ранее на заседании Совбеза международной организации Белоруссия предупредила о готовности ответить на провокации Киева. Постпред республики подчеркнул, что для самообороны будут применены все доступные средства, передает RT.