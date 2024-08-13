13 августа 2024

Первый зампостпреда РФ Полянский: США взяли в заложники Совбез ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, оон,  stock
Полянский считает, что США взяли в заложники Совбез ООН Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Соединенные Штаты Америки взяли в заложники Совет Безопасности ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа.

«По сути, СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. 14 членов Совета, по сути, оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал Полянский, его слова опубликованы в telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН.

Ранее на заседании Совбеза международной организации Белоруссия предупредила о готовности ответить на провокации Киева. Постпред республики подчеркнул, что для самообороны будут применены все доступные средства, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки взяли в заложники Совет Безопасности ООН, считает первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа. «По сути, СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. 14 членов Совета, по сути, оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — сказал Полянский, его слова опубликованы в telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН. Ранее на заседании Совбеза международной организации Белоруссия предупредила о готовности ответить на провокации Киева. Постпред республики подчеркнул, что для самообороны будут применены все доступные средства, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...