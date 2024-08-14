РВ: Украина по спутникам пытается найти линии обороны РФ в Курской области

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Украинские ДРГ используют спутниковые снимки для отслеживания линии обороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины пытаются отследить по спутникам линии обороны ВС РФ у Льгова и Курчатова (Курская область). Об этом заявили военкоры в telegram-каналах.

«Враг наблюдает со спутника, как армия России возводит линии обороны у Льгова и Курчатова», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что оборонительные линии обеспечат защиту на фронте для новых солдат в случае внезапного вторжения противника.

Ранее российские военкоры сообщили, что украинские ДРГ могут использовать видеокамеры на дорогах, гражданских объектах и частных домах, чтобы отслеживать перемещение русских войск. Военкор Александр Коц призвал как можно скорее отключить их, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины пытаются отследить по спутникам линии обороны ВС РФ у Льгова и Курчатова (Курская область). Об этом заявили военкоры в telegram-каналах. «Враг наблюдает со спутника, как армия России возводит линии обороны у Льгова и Курчатова», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что оборонительные линии обеспечат защиту на фронте для новых солдат в случае внезапного вторжения противника. Ранее российские военкоры сообщили, что украинские ДРГ могут использовать видеокамеры на дорогах, гражданских объектах и частных домах, чтобы отслеживать перемещение русских войск. Военкор Александр Коц призвал как можно скорее отключить их, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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