Вооруженные силы Украины пытаются отследить по спутникам линии обороны ВС РФ у Льгова и Курчатова (Курская область). Об этом заявили военкоры в telegram-каналах.
«Враг наблюдает со спутника, как армия России возводит линии обороны у Льгова и Курчатова», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что оборонительные линии обеспечат защиту на фронте для новых солдат в случае внезапного вторжения противника.
Ранее российские военкоры сообщили, что украинские ДРГ могут использовать видеокамеры на дорогах, гражданских объектах и частных домах, чтобы отслеживать перемещение русских войск. Военкор Александр Коц призвал как можно скорее отключить их, передает «Царьград».
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