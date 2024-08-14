В мире Украина РВ: Украина по спутникам пытается найти линии обороны РФ в Курской области 14 августа 2024 в 14:42 Размер текста - 17 + Украинские ДРГ используют спутниковые снимки для отслеживания линии обороны РФ Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины пытаются отследить по спутникам линии обороны ВС РФ у Льгова и Курчатова (Курская область). Об этом заявили военкоры в telegram-каналах. «Враг наблюдает со спутника, как армия России возводит линии обороны у Льгова и Курчатова», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что оборонительные линии обеспечат защиту на фронте для новых солдат в случае внезапного вторжения противника. Ранее российские военкоры сообщили, что украинские ДРГ могут использовать видеокамеры на дорогах, гражданских объектах и частных домах, чтобы отслеживать перемещение русских войск. Военкор Александр Коц призвал как можно скорее отключить их, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Украины пытаются отследить по спутникам линии обороны ВС РФ у Льгова и Курчатова (Курская область). Об этом заявили военкоры в telegram-каналах. «Враг наблюдает со спутника, как армия России возводит линии обороны у Льгова и Курчатова», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что оборонительные линии обеспечат защиту на фронте для новых солдат в случае внезапного вторжения противника. Ранее российские военкоры сообщили, что украинские ДРГ могут использовать видеокамеры на дорогах, гражданских объектах и частных домах, чтобы отслеживать перемещение русских войск. Военкор Александр Коц призвал как можно скорее отключить их, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям