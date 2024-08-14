Жители Челябинска пожаловались на большие очереди в МФЦ. Фото

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Очереди в МФЦ образуются регулярно, сообщил читатель
Очереди в МФЦ образуются регулярно, сообщил читатель Фото:

Жители Челябинска пожаловались на столпотворение в многофункциональном центре (МФЦ) Ленинского района. Как сообщил читатель URA.RU, большие очереди в отделении на улице Новороссийской наблюдаются регулярно.

«В Ленинском МФЦ, как всегда, столпотворение! Работает только четверть окошек», — сообщил читатель URA.RU.

Кадры с очередями читатель сделал в отделении на улице Новороссийская, 118. Ранее другая жительница города жаловалась URA.RU на проблемы с сервисом в МФЦ на улице Труда. Кроме столпотворения, женщина также столкнулась с хамством.

Очереди в МФЦ наблюдают регулярно
Очереди в МФЦ наблюдают регулярно
Фото:
По словам читателя, из всех окошек работает только четверть
По словам читателя, из всех окошек работает только четверть
Фото:

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Жители Челябинска пожаловались на столпотворение в многофункциональном центре (МФЦ) Ленинского района. Как сообщил читатель URA.RU, большие очереди в отделении на улице Новороссийской наблюдаются регулярно. «В Ленинском МФЦ, как всегда, столпотворение! Работает только четверть окошек», — сообщил читатель URA.RU. Кадры с очередями читатель сделал в отделении на улице Новороссийская, 118. Ранее другая жительница города жаловалась URA.RU на проблемы с сервисом в МФЦ на улице Труда. Кроме столпотворения, женщина также столкнулась с хамством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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