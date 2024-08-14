Очереди в МФЦ образуются регулярно, сообщил читатель
Жители Челябинска пожаловались на столпотворение в многофункциональном центре (МФЦ) Ленинского района. Как сообщил читатель URA.RU, большие очереди в отделении на улице Новороссийской наблюдаются регулярно.
«В Ленинском МФЦ, как всегда, столпотворение! Работает только четверть окошек», — сообщил читатель URA.RU.
Кадры с очередями читатель сделал в отделении на улице Новороссийская, 118. Ранее другая жительница города жаловалась URA.RU на проблемы с сервисом в МФЦ на улице Труда. Кроме столпотворения, женщина также столкнулась с хамством.
Очереди в МФЦ наблюдают регулярно
По словам читателя, из всех окошек работает только четверть
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