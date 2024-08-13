Челябинцы пожаловались на огромные очереди и хамство в МФЦ

13 августа 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Челябинка провела четыре часа в МФЦ для замены водительских прав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска пожаловались на огромные очереди, а также некомпетентность и хамство сотрудников в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Труда. Горожанка Наталья Б. рассказала URA.RU, что провела четыре часа в госучреждении для замены водительских прав. «Провела вчера более четырех часов в МФЦ на Труда, чтобы поменять права. Три года назад такого трэша не было. Большинство окон закрыто, талон не взять, администраторы хамят и путают, не предоставляя полную информацию. Наведите порядок», — сообщила URA.RU челябинка. Женщина рассказала, что ее не сориентировали по месту и она отправилась на второй этаж, где были свободные лавочки и можно было присесть. Позже выяснилось, что на втором этаже окна работают по недвижимости, а ей надо было ждать стоя на первом этаже. В результате документы удалось сдать лишь через четыре с лишним часа. «У меня есть опыт посещения МФЦ в санкт-Петербурге. Это как будто другой мир по сравнению с Челябинском», — говорит Наталья. Мнение горожанки поддержали участники сообщества «Текслер, помоги». Челябинцы рассказали, что в последнее время сотрудники МФЦ очень нервные и порекомендовали руководству повысить им зарплаты, чтобы там работали более компетентные и довольные специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска пожаловались на огромные очереди, а также некомпетентность и хамство сотрудников в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Труда. Горожанка Наталья Б. рассказала URA.RU, что провела четыре часа в госучреждении для замены водительских прав. «Провела вчера более четырех часов в МФЦ на Труда, чтобы поменять права. Три года назад такого трэша не было. Большинство окон закрыто, талон не взять, администраторы хамят и путают, не предоставляя полную информацию. Наведите порядок», — сообщила URA.RU челябинка. Женщина рассказала, что ее не сориентировали по месту и она отправилась на второй этаж, где были свободные лавочки и можно было присесть. Позже выяснилось, что на втором этаже окна работают по недвижимости, а ей надо было ждать стоя на первом этаже. В результате документы удалось сдать лишь через четыре с лишним часа. «У меня есть опыт посещения МФЦ в санкт-Петербурге. Это как будто другой мир по сравнению с Челябинском», — говорит Наталья. Мнение горожанки поддержали участники сообщества «Текслер, помоги». Челябинцы рассказали, что в последнее время сотрудники МФЦ очень нервные и порекомендовали руководству повысить им зарплаты, чтобы там работали более компетентные и довольные специалисты.