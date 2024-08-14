Бастрыкин взял на контроль дело челябинского подростка, избившего мальчика

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении подростка, избившего мальчика в Челябинске. Он поручил руководителю СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе дела, сообщили в пресс-службе центрального ведомства.
«По факту применения насилия в отношении ребенка расследуется уголовное дело по признакам статьи 213 УК РФ (хулиганство). Глава СК России дал поручение Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщили в СКР.
Ранее сообщалось, что подросток на улице Трубосварочной бил мальчика по голове и телу за «неправильную» одежду. Видео, на котором школьника избивают, появилось в соцсетях. После чего СУ СК по региону была организована проверка.
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