Бастрыкин взял на контроль дело челябинского подростка, избившего мальчика

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Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования
Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении подростка, избившего мальчика в Челябинске. Он поручил руководителю СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе дела, сообщили в пресс-службе центрального ведомства.

«По факту применения насилия в отношении ребенка расследуется уголовное дело по признакам статьи 213 УК РФ (хулиганство). Глава СК России дал поручение Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что подросток на улице Трубосварочной бил мальчика по голове и телу за «неправильную» одежду. Видео, на котором школьника избивают, появилось в соцсетях. После чего СУ СК по региону была организована проверка.

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении подростка, избившего мальчика в Челябинске. Он поручил руководителю СКР по региону Алексею Колбасину представить доклад о ходе дела, сообщили в пресс-службе центрального ведомства. «По факту применения насилия в отношении ребенка расследуется уголовное дело по признакам статьи 213 УК РФ (хулиганство). Глава СК России дал поручение Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщили в СКР. Ранее сообщалось, что подросток на улице Трубосварочной бил мальчика по голове и телу за «неправильную» одежду. Видео, на котором школьника избивают, появилось в соцсетях. После чего СУ СК по региону была организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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