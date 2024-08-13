В Челябинске следователи начали проверку после избиения подростка за «неправильную» одежду

В Челябинске СК РФ начал проверку после избиения подростка за его внешний вид
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В Челябинске школьника избили за неподобающую одежду (архивное фото) Фото:

Следственное управление СК РФ по Челябинской области начало проверку после появления в социальных сетях видео избиения школьника другим подростком якобы за «неправильную» одежду. На обнародованной записи зафиксировано, как несовершеннолетний на улице Трубосварочная в Челябинске наносит удары по голове и телу мальчика.

«По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Она будет проводиться по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 (истязание) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве добавили, что в ходе доследственной проверки установят все обстоятельства и причины инцидента. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в социальный сетях появилась запись, как группа подростков в Челябинске подошла к школьнику с претензией, что он одевается не так, как надо. После чего его отвели и избили кулаками. Нападавшие скрылись, а родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.

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Следственное управление СК РФ по Челябинской области начало проверку после появления в социальных сетях видео избиения школьника другим подростком якобы за «неправильную» одежду. На обнародованной записи зафиксировано, как несовершеннолетний на улице Трубосварочная в Челябинске наносит удары по голове и телу мальчика. «По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Она будет проводиться по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 (истязание) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ», — сообщили в региональном управлении СК РФ. В ведомстве добавили, что в ходе доследственной проверки установят все обстоятельства и причины инцидента. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Ранее в социальный сетях появилась запись, как группа подростков в Челябинске подошла к школьнику с претензией, что он одевается не так, как надо. После чего его отвели и избили кулаками. Нападавшие скрылись, а родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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