ФРГ отказалась комментировать выдачу ордера на арест украинца по СП

Власти Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока». Об этом заявили в Генпрокуратуре Германии.
«Мы не даем комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываемся относительно ордера на арест», — пишут РБК, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры. Ранее власти Германии выдали ордер на арест украинскому дайверу Владимиру З., подозреваемому в причастности к подрывам трубопроводов. По данным немецких СМИ, власти подозревают еще пять человек в подрыве «Северного потока».
Также стало известно, что подозреваемый в подрывах «Северного потока» украинец Владимир сбежал из Польши в Украину. Немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном расследовании по этому делу.
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