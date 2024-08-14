ФРГ отказалась комментировать выдачу ордера на арест украинца по СП

14 августа 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Власти Германии подозревают еще пять человек в подрыве «Северного потока» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Власти Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока». Об этом заявили в Генпрокуратуре Германии. «Мы не даем комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываемся относительно ордера на арест», — пишут РБК, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры. Ранее власти Германии выдали ордер на арест украинскому дайверу Владимиру З., подозреваемому в причастности к подрывам трубопроводов. По данным немецких СМИ, власти подозревают еще пять человек в подрыве «Северного потока». Также стало известно, что подозреваемый в подрывах «Северного потока» украинец Владимир сбежал из Польши в Украину. Немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном расследовании по этому делу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока». Об этом заявили в Генпрокуратуре Германии. «Мы не даем комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываемся относительно ордера на арест», — пишут РБК, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры. Ранее власти Германии выдали ордер на арест украинскому дайверу Владимиру З., подозреваемому в причастности к подрывам трубопроводов. По данным немецких СМИ, власти подозревают еще пять человек в подрыве «Северного потока». Также стало известно, что подозреваемый в подрывах «Северного потока» украинец Владимир сбежал из Польши в Украину. Немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном расследовании по этому делу.