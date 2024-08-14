ФРГ отказалась комментировать выдачу ордера на арест украинца по СП

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Власти Германии подозревают еще пять человек в подрыве «Северного потока» Фото:
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Власти Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока». Об этом заявили в Генпрокуратуре Германии.

«Мы не даем комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываемся относительно ордера на арест», — пишут РБК, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры. Ранее власти Германии выдали ордер на арест украинскому дайверу Владимиру З., подозреваемому в причастности к подрывам трубопроводов. По данным немецких СМИ, власти подозревают еще пять человек в подрыве «Северного потока».

Также стало известно, что подозреваемый в подрывах «Северного потока» украинец Владимир сбежал из Польши в Украину. Немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном расследовании по этому делу.

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Власти Германии отказались комментировать выдачу ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока». Об этом заявили в Генпрокуратуре Германии. «Мы не даем комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываемся относительно ордера на арест», — пишут РБК, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры. Ранее власти Германии выдали ордер на арест украинскому дайверу Владимиру З., подозреваемому в причастности к подрывам трубопроводов. По данным немецких СМИ, власти подозревают еще пять человек в подрыве «Северного потока». Также стало известно, что подозреваемый в подрывах «Северного потока» украинец Владимир сбежал из Польши в Украину. Немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном расследовании по этому делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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