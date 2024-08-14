На Украине испугались ответа России на вторжение в Курскую область

14 августа 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Россия даст жесткий ответ Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина готовится к «масштабному» российскому ответу, поскольку ВСУ продвигаются в глубь приграничной Курской области. Об этом сообщают украинские источники. «Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что такие вещи, как „Курск“, не подтверждаются безнаказанными», — заявили украинские источники, передает Newsweek. О том, какой ответ даст Россия Украине за Курскую область, в сообщении ничего не говорится. Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина готовится к «масштабному» российскому ответу, поскольку ВСУ продвигаются в глубь приграничной Курской области. Об этом сообщают украинские источники. «Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что такие вещи, как „Курск“, не подтверждаются безнаказанными», — заявили украинские источники, передает Newsweek. О том, какой ответ даст Россия Украине за Курскую область, в сообщении ничего не говорится. Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера.