На Украине испугались ответа России на вторжение в Курскую область

Россия даст жесткий ответ Украине
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Украина готовится к «масштабному» российскому ответу, поскольку ВСУ продвигаются в глубь приграничной Курской области. Об этом сообщают украинские источники.
«Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что такие вещи, как „Курск“, не подтверждаются безнаказанными», —
Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера.
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