На Украине испугались ответа России на вторжение в Курскую область

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Россия даст жесткий ответ Украине Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина готовится к «масштабному» российскому ответу, поскольку ВСУ продвигаются в глубь приграничной Курской области. Об этом сообщают украинские источники.

«Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что такие вещи, как „Курск“, не подтверждаются безнаказанными», — заявили украинские источники, передает Newsweek. О том, какой ответ даст Россия Украине за Курскую область, в сообщении ничего не говорится.

Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера.

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Украина готовится к «масштабному» российскому ответу, поскольку ВСУ продвигаются в глубь приграничной Курской области. Об этом сообщают украинские источники. «Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что такие вещи, как „Курск“, не подтверждаются безнаказанными», — заявили украинские источники, передает Newsweek. О том, какой ответ даст Россия Украине за Курскую область, в сообщении ничего не говорится. Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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