В Перми следователи возбудили уголовное дело после избиения мужчиной подростка

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчиной 14-летнего подростка. Соответствующее указание дал глава СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин, сообщается в telegram-канале ведомства.

«По указанию руководителя регионального СУ СК следователями территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“ (ст. 213 УК РФ) по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК по Прикамью.

Пьяный пермяк напал на подростка, когда тот гулял с собакой во дворе жилого дома. По словам матери пострадавшего, агрессивный мужчина нанес ее сыну не менее 15 ударов. Горожанка обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что проводят проверку по данному факту.