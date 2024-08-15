В Адыгее в поселке Четук произошло возгорание ангара и деревянных поддонов на площади в 900 квадратных метров. Пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России.
«В поселке Четук на открытой территории горят ангар и деревянные поддоны. Огонь на 900 квадратных метрах», — передает МЧС в своем telegram-канале. Отмечается, что возгорание тушат восемь единиц техники и 28 специалистов. Пожар удалось локализовать, пострадавших не обнаружено.
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В Адыгее в поселке Четук произошло возгорание ангара и деревянных поддонов на площади в 900 квадратных метров. Пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России. «В поселке Четук на открытой территории горят ангар и деревянные поддоны. Огонь на 900 квадратных метрах», — передает МЧС в своем telegram-канале. Отмечается, что возгорание тушат восемь единиц техники и 28 специалистов. Пожар удалось локализовать, пострадавших не обнаружено.