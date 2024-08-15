В Адыгее горит ангар площадью 900 квадратных метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, дым, пожар, взрыв газа, задымление, шоссе тюнина, смог
В Адыгее пожар в ангаре тушат 28 специалистов, передает МЧС (архивное фото) Фото:

В Адыгее в поселке Четук произошло возгорание ангара и деревянных поддонов на площади в 900 квадратных метров. Пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России.

«В поселке Четук на открытой территории горят ангар и деревянные поддоны. Огонь на 900 квадратных метрах», — передает МЧС в своем telegram-канале. Отмечается, что возгорание тушат восемь единиц техники и 28 специалистов. Пожар удалось локализовать, пострадавших не обнаружено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Адыгее в поселке Четук произошло возгорание ангара и деревянных поддонов на площади в 900 квадратных метров. Пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России. «В поселке Четук на открытой территории горят ангар и деревянные поддоны. Огонь на 900 квадратных метрах», — передает МЧС в своем telegram-канале. Отмечается, что возгорание тушат восемь единиц техники и 28 специалистов. Пожар удалось локализовать, пострадавших не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...