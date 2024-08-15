В Адыгее пожар в ангаре тушат 28 специалистов, передает МЧС (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Адыгее в поселке Четук произошло возгорание ангара и деревянных поддонов на площади в 900 квадратных метров. Пострадавших не обнаружено, сообщает МЧС России.

«В поселке Четук на открытой территории горят ангар и деревянные поддоны. Огонь на 900 квадратных метрах», — передает МЧС в своем telegram-канале . Отмечается, что возгорание тушат восемь единиц техники и 28 специалистов. Пожар удалось локализовать, пострадавших не обнаружено.