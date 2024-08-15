Российские дроны открыли путь пехоте на купянском направлении

Российские дроны уничтожили БМП и гексокоптер «Баба-Яга» ВСУ под Купянском

15 августа 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Войска России успешно уничтожают боевую технику противника и продвигаются на купянском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении расчет группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» ликвидировал украинский гексокоптер «Баба-Яга» и БМП армии Киева, сообщил командир группы с позывным «Контора». Тем самым на купянском участке было обеспечено продвижение для российской пехоты. «Ночью мы летаем только по фактически выявленным целям, либо это гексокоптер типа „Баба-Яга“, либо это ББМ (боевая бронированная машина — прим.URA.RU)», — заявил военный командир, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что ВС РФ на купянском направлении работают также по ближайшим артиллерийским целям, что позволяет им продвигаться по этой линии фронта. Также «Контора» добавил, что рекорд группы по числу вылетов за дежурство составляет 80 полетов. Он уточнил, что на купянском участке украинская армия усилила противодействие средствами РЭБ из-за активности дронов группировки «Запад». Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что для украинской армии на купянском и северском направлениях складывается напряженная ситуация. Это связано с продолжением в боях с российским бойцами, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На купянском направлении расчет группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» ликвидировал украинский гексокоптер «Баба-Яга» и БМП армии Киева, сообщил командир группы с позывным «Контора». Тем самым на купянском участке было обеспечено продвижение для российской пехоты. «Ночью мы летаем только по фактически выявленным целям, либо это гексокоптер типа „Баба-Яга“, либо это ББМ (боевая бронированная машина — прим.URA.RU)», — заявил военный командир, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что ВС РФ на купянском направлении работают также по ближайшим артиллерийским целям, что позволяет им продвигаться по этой линии фронта. Также «Контора» добавил, что рекорд группы по числу вылетов за дежурство составляет 80 полетов. Он уточнил, что на купянском участке украинская армия усилила противодействие средствами РЭБ из-за активности дронов группировки «Запад». Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что для украинской армии на купянском и северском направлениях складывается напряженная ситуация. Это связано с продолжением в боях с российским бойцами, передает «Национальная служба новостей».