Курганцы заметили, что на озере в Заозерном укрепляют берег. Видео

15 августа 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

В Заозерном районе укрепляют берег озера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана заметили, как дорожная техника укрепляют берег на озере в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель редакции и предоставил видео с места работ. «По улице Алексеева в Заозерном районе рабочие укрепляют дорогу рядом с озером. Работает спецтехника — бульдозеры и самосвалы. Укатывают песок», — рассказал читатель. Недалеко от озера строится крупный жилой комплекс в 13 микрорайоне Заозерного. Также рядом в соседнем 12 микрорайоне находится уже достроенная школа №52 на 1500 мест. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на озере Черное в 2025 году начнут строить новую набережную. На ней планируют оборудовать пляж, пирсы для катеров и парк на острове. Также новый пляж хотят сделать на озере Левашово в Заозерном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана заметили, как дорожная техника укрепляют берег на озере в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель редакции и предоставил видео с места работ. «По улице Алексеева в Заозерном районе рабочие укрепляют дорогу рядом с озером. Работает спецтехника — бульдозеры и самосвалы. Укатывают песок», — рассказал читатель. Недалеко от озера строится крупный жилой комплекс в 13 микрорайоне Заозерного. Также рядом в соседнем 12 микрорайоне находится уже достроенная школа №52 на 1500 мест. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на озере Черное в 2025 году начнут строить новую набережную. На ней планируют оборудовать пляж, пирсы для катеров и парк на острове. Также новый пляж хотят сделать на озере Левашово в Заозерном.