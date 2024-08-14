Жители Кургана заметили, как дорожная техника укрепляют берег на озере в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель редакции и предоставил видео с места работ.
«По улице Алексеева в Заозерном районе рабочие укрепляют дорогу рядом с озером. Работает спецтехника — бульдозеры и самосвалы. Укатывают песок», — рассказал читатель.
Недалеко от озера строится крупный жилой комплекс в 13 микрорайоне Заозерного. Также рядом в соседнем 12 микрорайоне находится уже достроенная школа №52 на 1500 мест.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на озере Черное в 2025 году начнут строить новую набережную. На ней планируют оборудовать пляж, пирсы для катеров и парк на острове. Также новый пляж хотят сделать на озере Левашово в Заозерном.
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Жители Кургана заметили, как дорожная техника укрепляют берег на озере в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель редакции и предоставил видео с места работ. «По улице Алексеева в Заозерном районе рабочие укрепляют дорогу рядом с озером. Работает спецтехника — бульдозеры и самосвалы. Укатывают песок», — рассказал читатель. Недалеко от озера строится крупный жилой комплекс в 13 микрорайоне Заозерного. Также рядом в соседнем 12 микрорайоне находится уже достроенная школа №52 на 1500 мест. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на озере Черное в 2025 году начнут строить новую набережную. На ней планируют оборудовать пляж, пирсы для катеров и парк на острове. Также новый пляж хотят сделать на озере Левашово в Заозерном.