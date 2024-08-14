14 августа 2024

Курганцы заметили, что на озере в Заозерном укрепляют берег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, песок, щебень гранит
В Заозерном районе укрепляют берег озера Фото:

Жители Кургана заметили, как дорожная техника укрепляют берег на озере в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель редакции и предоставил видео с места работ.

«По улице Алексеева в Заозерном районе рабочие укрепляют дорогу рядом с озером. Работает спецтехника — бульдозеры и самосвалы. Укатывают песок», — рассказал читатель.

Недалеко от озера строится крупный жилой комплекс в 13 микрорайоне Заозерного. Также рядом в соседнем 12 микрорайоне находится уже достроенная школа №52 на 1500 мест.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на озере Черное в 2025 году начнут строить новую набережную. На ней планируют оборудовать пляж, пирсы для катеров и парк на острове. Также новый пляж хотят сделать на озере Левашово в Заозерном.

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Жители Кургана заметили, как дорожная техника укрепляют берег на озере в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель редакции и предоставил видео с места работ. «По улице Алексеева в Заозерном районе рабочие укрепляют дорогу рядом с озером. Работает спецтехника — бульдозеры и самосвалы. Укатывают песок», — рассказал читатель. Недалеко от озера строится крупный жилой комплекс в 13 микрорайоне Заозерного. Также рядом в соседнем 12 микрорайоне находится уже достроенная школа №52 на 1500 мест. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на озере Черное в 2025 году начнут строить новую набережную. На ней планируют оборудовать пляж, пирсы для катеров и парк на острове. Также новый пляж хотят сделать на озере Левашово в Заозерном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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