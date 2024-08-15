Екатеринбуржцы нашли способ обманывать «ЖизньМарт»

В Екатеринбурге неизвестные расплачиваются в «ЖизньМарте» фальшивыми купюрами

15 августа 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Пока виновных не смогли найти (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге мужчина уже месяц посещает магазины сети «ЖизньМарт», пытаясь оплатить покупки фальшивой купюрой. Обычно он заказывает банановый латте и в случае неудачной попытки мошенничества старается покинуть место происшествия до приезда полиции. О проблеме журналистам URA.RU рассказал сотрудник сети на условиях анонимности. «С июля месяца этот человек стал постоянным посетителем магазинов, где он отвлекает внимание персонала разговорами и пытается реализовать свою аферу. Он всегда появляется в одной и той же одежде, выбирает тот же напиток банановый латте и либо разговаривает с сотрудниками, либо предлагает оплатить покупки других клиентов. Некоторые магазины уже попались на его уловку и отдали ему сдачу, в то время как те, кто проверил купюру, стали свидетелями его шоу. Мужчина убегает до того, как они успевают вызвать полицию», — отметил собеседник агентства. Сотрудник сети магазинов подчеркнул, что подобные инциденты с мошенничеством происходили не только в Екатеринбурге, но и в Верхней Пышме, а также в других городах области. Мошенники, по его словам, организуют рейды, посещая в течение дня несколько филиалов и покупая товары на небольшие суммы, не превышающие 200 рублей. Редакция URA.RU запросила комментарий от PR-менеджера сети магазинов «Жизньмарт» относительно случаев мошенничества. В компании подтвердили, что в июле произошло несколько инцидентов с поддельными купюрами, в которых были замешаны два разных человека: один был замечен в двух магазинах, а второй — в трех. Во всех случаях поддельные купюры были обнаружены. «У нас стоит проверка крупных купюр на входе. То есть у нас стоят детекторы банкнот инфракрасные, по которым можно определить, настоящие купюры или фальшивые. Также в любом случае все крупные купюры на магазинах должны фиксироваться в отдельном журнале. То есть там записывается номер купюры, дата и время (когда ее сотрудник принял). Если, соответственно, в ближайшей инкассации это выявляется в банке, если это была очень качественная подделка, которую не смог проверить детектор либо сотрудники этого не сделали, то, соответственно, эта купюра банком изымается. Магазин поднимает видеоархив, находит этого человека, и все данные отправляются в полицию», — отметили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мужчина уже месяц посещает магазины сети «ЖизньМарт», пытаясь оплатить покупки фальшивой купюрой. Обычно он заказывает банановый латте и в случае неудачной попытки мошенничества старается покинуть место происшествия до приезда полиции. О проблеме журналистам URA.RU рассказал сотрудник сети на условиях анонимности. «С июля месяца этот человек стал постоянным посетителем магазинов, где он отвлекает внимание персонала разговорами и пытается реализовать свою аферу. Он всегда появляется в одной и той же одежде, выбирает тот же напиток банановый латте и либо разговаривает с сотрудниками, либо предлагает оплатить покупки других клиентов. Некоторые магазины уже попались на его уловку и отдали ему сдачу, в то время как те, кто проверил купюру, стали свидетелями его шоу. Мужчина убегает до того, как они успевают вызвать полицию», — отметил собеседник агентства. Сотрудник сети магазинов подчеркнул, что подобные инциденты с мошенничеством происходили не только в Екатеринбурге, но и в Верхней Пышме, а также в других городах области. Мошенники, по его словам, организуют рейды, посещая в течение дня несколько филиалов и покупая товары на небольшие суммы, не превышающие 200 рублей. Редакция URA.RU запросила комментарий от PR-менеджера сети магазинов «Жизньмарт» относительно случаев мошенничества. В компании подтвердили, что в июле произошло несколько инцидентов с поддельными купюрами, в которых были замешаны два разных человека: один был замечен в двух магазинах, а второй — в трех. Во всех случаях поддельные купюры были обнаружены. «У нас стоит проверка крупных купюр на входе. То есть у нас стоят детекторы банкнот инфракрасные, по которым можно определить, настоящие купюры или фальшивые. Также в любом случае все крупные купюры на магазинах должны фиксироваться в отдельном журнале. То есть там записывается номер купюры, дата и время (когда ее сотрудник принял). Если, соответственно, в ближайшей инкассации это выявляется в банке, если это была очень качественная подделка, которую не смог проверить детектор либо сотрудники этого не сделали, то, соответственно, эта купюра банком изымается. Магазин поднимает видеоархив, находит этого человека, и все данные отправляются в полицию», — отметили в компании.