Суд отправил в колонию екатеринбурженку Карелину по делу о госизмене. Фото

15 августа 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Судебное разбирательство прошло в три заседания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Свердловский областной суд признал виновной в госизмене екатеринбурженку Ксению Карелину, которая отправляла деньги украинской армии. Ближайшие 12 лет она проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU. «Суд приговорил Карелину признать виновной. Назначить ей 12 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей», — огласил приговор судья. Судебное разбирательство прошло за три заседания. Столько же потребовалось облсуду, чтобы вынести приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. 19 июля он получил 16 лет колонии, а уже 1 августа получил помилование и вышел на свободу — в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и США. О задержании Карелиной стало известно зимой. По версии следствия, с 2022-го она переводила деньги украинской армии. Ей вменили статью 275 УК РФ — «Государственная измена». В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU. Сторона Карелиной намерена принимать меры по тому, чтобы совершить обмен Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд признал виновной в госизмене екатеринбурженку Ксению Карелину, которая отправляла деньги украинской армии. Ближайшие 12 лет она проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU. «Суд приговорил Карелину признать виновной. Назначить ей 12 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей», — огласил приговор судья. Судебное разбирательство прошло за три заседания. Столько же потребовалось облсуду, чтобы вынести приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. 19 июля он получил 16 лет колонии, а уже 1 августа получил помилование и вышел на свободу — в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и США. О задержании Карелиной стало известно зимой. По версии следствия, с 2022-го она переводила деньги украинской армии. Ей вменили статью 275 УК РФ — «Государственная измена». В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU.