Суд отправил в колонию екатеринбурженку Карелину по делу о госизмене. Фото

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Суд по делу Ксении Карелиной. Екатеринбург, карелина ксения
Судебное разбирательство прошло в три заседания Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Свердловский областной суд признал виновной в госизмене екатеринбурженку Ксению Карелину, которая отправляла деньги украинской армии. Ближайшие 12 лет она проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU.

«Суд приговорил Карелину признать виновной. Назначить ей 12 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей», — огласил приговор судья.

Судебное разбирательство прошло за три заседания. Столько же потребовалось облсуду, чтобы вынести приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. 19 июля он получил 16 лет колонии, а уже 1 августа получил помилование и вышел на свободу — в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и США.

О задержании Карелиной стало известно зимой. По версии следствия, с 2022-го она переводила деньги украинской армии. Ей вменили статью 275 УК РФ — «Государственная измена». В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU.

Сторона Карелиной намерена принимать меры по тому, чтобы совершить обмен
Сторона Карелиной намерена принимать меры по тому, чтобы совершить обмен
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Свердловский областной суд признал виновной в госизмене екатеринбурженку Ксению Карелину, которая отправляла деньги украинской армии. Ближайшие 12 лет она проведет в колонии, передает корреспондент URA.RU. «Суд приговорил Карелину признать виновной. Назначить ей 12 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей», — огласил приговор судья. Судебное разбирательство прошло за три заседания. Столько же потребовалось облсуду, чтобы вынести приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. 19 июля он получил 16 лет колонии, а уже 1 августа получил помилование и вышел на свободу — в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и США. О задержании Карелиной стало известно зимой. По версии следствия, с 2022-го она переводила деньги украинской армии. Ей вменили статью 275 УК РФ — «Государственная измена». В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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