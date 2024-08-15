Мирзиеев созвонился с Путиным обсудить стратегическое партнерство

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого обсуждалось развитие стратегического партнерство Москвы и Ташкента. Также стороны обсудили и другие вопросы.
«По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Уточняется, что Путин и Мирзиеев поговорили об актуальных темах международной и региональной повестки. Речь в том числе о вопросах, связанных с учетом председательство России в БРИКС. Стороны выразили положительный настрой на продолжение развития союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном. Москва и Ташкент договорились продолжить контакты.
В мае президент Путин побывал в Узбекистане с официальным визитом. Глава государства подчеркнул, что отношения Москвы и Ташкента находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Путин добавил, что официальная Москва постоянно держит на личном контроле все актуальные вопросы двусторонних отношений.
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