Мирзиеев созвонился с Путиным обсудить стратегическое партнерство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы, связанные с БРИКС
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы, связанные с БРИКС Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого обсуждалось развитие стратегического партнерство Москвы и Ташкента. Также стороны обсудили и другие вопросы.

«По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

Уточняется, что Путин и Мирзиеев поговорили об актуальных темах международной и региональной повестки. Речь в том числе о вопросах, связанных с учетом председательство России в БРИКС. Стороны выразили положительный настрой на продолжение развития союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном. Москва и Ташкент договорились продолжить контакты. 

В мае президент Путин побывал в Узбекистане с официальным визитом. Глава государства подчеркнул, что отношения Москвы и Ташкента находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Путин добавил, что официальная Москва постоянно держит на личном контроле все актуальные вопросы двусторонних отношений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого обсуждалось развитие стратегического партнерство Москвы и Ташкента. Также стороны обсудили и другие вопросы. «По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.  Уточняется, что Путин и Мирзиеев поговорили об актуальных темах международной и региональной повестки. Речь в том числе о вопросах, связанных с учетом председательство России в БРИКС. Стороны выразили положительный настрой на продолжение развития союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном. Москва и Ташкент договорились продолжить контакты.  В мае президент Путин побывал в Узбекистане с официальным визитом. Глава государства подчеркнул, что отношения Москвы и Ташкента находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Путин добавил, что официальная Москва постоянно держит на личном контроле все актуальные вопросы двусторонних отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...