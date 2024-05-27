Путин отметил особое значение отношений с Узбекистаном

Отношения России и Узбекистана находятся на подъеме, развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе.
«Узбекистан — наш стратегический партнер, надежный союзник. Наши тесные, дружественные отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул Путин. Слова российского лидера передает корреспондент URA.RU.
Путин добавил, что официальная Москва постоянно держит на личном контроле все актуальные вопросы двусторонних отношений. Серьезный импульс этому, по словам президента России, придал визит Мирзиеева в столицу РФ в октябре 2023 года. «Российские министерства ведомства активно работали над выполнением достигнутых нами тогда договоренностей», — подчеркнул он.
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