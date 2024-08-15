Лукашенко заявил о мгновенном ответе на грубое нарушение госграницы

Лукашенко: при пресечении госграницы ответ будет мгновенный
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Саммит ШОС в Астане, лукашенко александр
Белоруссия мгновенно ответит на грубое нарушение госграницы, заявил Лукашенко Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае грубого нарушения государственной границы страны ответ будет незамедлительным. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на интервью главы государства телеканалу «Россия».

«Мы не хотим войны против всего НАТО <…>, но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких „красных линий“ не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на нее, ответ будет мгновенный», — сообщил Лукашенко. Его слова передает «Белта».

В своем выступлении белорусский лидер подчеркнул, что страна не стремится к конфликту и не желает войны, однако сохраняет право на защиту своей территориальной целостности. По его словам, соответствующие приказы уже подготовлены и находятся в сейфах.

Ранее ВСУ нарушили воздушное пространству Белоруссии. Лукашенко успокоил граждан, отметив, что украинские дроны были уничтожены. Власти страны также обратились к Совету безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае грубого нарушения государственной границы страны ответ будет незамедлительным. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на интервью главы государства телеканалу «Россия». «Мы не хотим войны против всего НАТО <…>, но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких „красных линий“ не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на нее, ответ будет мгновенный», — сообщил Лукашенко. Его слова передает «Белта». В своем выступлении белорусский лидер подчеркнул, что страна не стремится к конфликту и не желает войны, однако сохраняет право на защиту своей территориальной целостности. По его словам, соответствующие приказы уже подготовлены и находятся в сейфах. Ранее ВСУ нарушили воздушное пространству Белоруссии. Лукашенко успокоил граждан, отметив, что украинские дроны были уничтожены. Власти страны также обратились к Совету безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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