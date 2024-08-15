Лукашенко заявил о мгновенном ответе на грубое нарушение госграницы

Лукашенко: при пресечении госграницы ответ будет мгновенный

15 августа 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Белоруссия мгновенно ответит на грубое нарушение госграницы, заявил Лукашенко Фото: Пресс-служба президента Казахстана Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае грубого нарушения государственной границы страны ответ будет незамедлительным. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на интервью главы государства телеканалу «Россия». «Мы не хотим войны против всего НАТО <…>, но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких „красных линий“ не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на нее, ответ будет мгновенный», — сообщил Лукашенко. Его слова передает « Белта ». В своем выступлении белорусский лидер подчеркнул, что страна не стремится к конфликту и не желает войны, однако сохраняет право на защиту своей территориальной целостности. По его словам, соответствующие приказы уже подготовлены и находятся в сейфах. Ранее ВСУ нарушили воздушное пространству Белоруссии. Лукашенко успокоил граждан, отметив, что украинские дроны были уничтожены. Власти страны также обратились к Совету безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае грубого нарушения государственной границы страны ответ будет незамедлительным. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на интервью главы государства телеканалу «Россия». «Мы не хотим войны против всего НАТО <…>, но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких „красных линий“ не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на нее, ответ будет мгновенный», — сообщил Лукашенко. Его слова передает «Белта». В своем выступлении белорусский лидер подчеркнул, что страна не стремится к конфликту и не желает войны, однако сохраняет право на защиту своей территориальной целостности. По его словам, соответствующие приказы уже подготовлены и находятся в сейфах. Ранее ВСУ нарушили воздушное пространству Белоруссии. Лукашенко успокоил граждан, отметив, что украинские дроны были уничтожены. Власти страны также обратились к Совету безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).