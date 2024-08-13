Беларусь обратилась в СБ ООН из-за атак украинских БПЛА на республику

13 августа 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Украинские беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белоруссии 9 августа Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Белоруссия обратилась к Совету безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после инцидента с беспилотниками ВСУ. Украинские БПЛА были сбиты в воздушном пространстве республики 9 августа. «В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий», — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Согласно информации ведомства, подобные действия со стороны Украины несут угрозу втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт. В сообщении также отмечено, что страна оставляет за собой право на созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН в случае повторения подобных провокаций. Это подчеркивает серьезность позиции Минска по данному вопросу. Ранее ВСУ нарушили воздушное пространству Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что дроны были уничтожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия обратилась к Совету безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после инцидента с беспилотниками ВСУ. Украинские БПЛА были сбиты в воздушном пространстве республики 9 августа. «В связи с инцидентом с украинскими БПЛА на территории Республики Беларусь белорусская сторона направила обращение председателю Совета безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий», — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Согласно информации ведомства, подобные действия со стороны Украины несут угрозу втягивания Белоруссии в вооруженный конфликт. В сообщении также отмечено, что страна оставляет за собой право на созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН в случае повторения подобных провокаций. Это подчеркивает серьезность позиции Минска по данному вопросу. Ранее ВСУ нарушили воздушное пространству Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что дроны были уничтожены.