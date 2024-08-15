В курганском поселке построят дорогу к новой школе за 350 млн рублей

В Каргапольском округе построят дорогу к новой школе в поселке Красный Октябрь. На эти цели запланировано выделить порядка 350 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«К зданию новой школы в поселке Красный Октябрь будет построена дорога. На эти цели в следующем году выделено порядка 350 млн рублей», — указано в telegram-канале регионального правительства.
Предполагается, что будет отремонтирована дорога в селе Красный Октябрь от федеральной трассы до новой школы. Школу на 200 мест, которая строится в рамках национального проекта, планируют сдать до конца 2024 года. Кроме просторных учебных классов в ней будут современные и комфортные столовая, пищеблок, спортивный и актовый залы, мастерские. В старой школе села спортзала не было, а классы не вмещали учеников даже в две смены. Общая сумма строительства новой сельской школы — более 400 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области к 1 сентября 2024 года планировали сдать три новые школы. Это школы в Кургане (на 1500 мест), Шадринске (на 1100 мест), в Каргапольском округе (200 мест) в поселке Красный октябрь. На всех объектах работают курганские подрядчики.
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В Каргапольском округе построят дорогу к новой школе в поселке Красный Октябрь. На эти цели запланировано выделить порядка 350 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «К зданию новой школы в поселке Красный Октябрь будет построена дорога. На эти цели в следующем году выделено порядка 350 млн рублей», — указано в telegram-канале регионального правительства. Предполагается, что будет отремонтирована дорога в селе Красный Октябрь от федеральной трассы до новой школы. Школу на 200 мест, которая строится в рамках национального проекта, планируют сдать до конца 2024 года. Кроме просторных учебных классов в ней будут современные и комфортные столовая, пищеблок, спортивный и актовый залы, мастерские. В старой школе села спортзала не было, а классы не вмещали учеников даже в две смены. Общая сумма строительства новой сельской школы — более 400 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области к 1 сентября 2024 года планировали сдать три новые школы. Это школы в Кургане (на 1500 мест), Шадринске (на 1100 мест), в Каргапольском округе (200 мест) в поселке Красный октябрь. На всех объектах работают курганские подрядчики.