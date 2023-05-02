Три строящиеся школы в Курганской области запустят одновременно

03 мая 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Три новые школы в Курганской области планируют открыть к 1 сентября 2024 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Три строящиеся школы в Курганской области власти планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «Строятся большие школы в Кургане (на 1500 мест) и городе Шадринске (на 1100 мест), а также в Каргапольском районе (200 мест) в поселке Красный октябрь. Что радует, на всех объектах курганские подрядчики. Надеемся, что 1 сентября 2024 года детишки пойдут во всех три школы с цветами встречать своих первых учителей и начнется образовательный процесс», — сказал Кочеров. Он добавил, что пока строительство идет по графику. Ранее URA.RU писало, как мэр Кургана Елена Ситникова побывала на стройке школы в 12-м микрорайоне. Глава отметила, что работы идут по графику и все материалы завезены. Ранее на объекте сменился подрядчик: в феврале московская компания отказалась выполнять работы на объекте. Позже стало известно, что достраивать объект будет «Курганстальмост», и стоимость объекта значительно подорожала по сравнению с первоначальной ценой.

Три строящиеся школы в Курганской области власти планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров во время прямого эфира в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «Строятся большие школы в Кургане (на 1500 мест) и городе Шадринске (на 1100 мест), а также в Каргапольском районе (200 мест) в поселке Красный октябрь. Что радует, на всех объектах курганские подрядчики. Надеемся, что 1 сентября 2024 года детишки пойдут во всех три школы с цветами встречать своих первых учителей и начнется образовательный процесс», — сказал Кочеров. Он добавил, что пока строительство идет по графику. Ранее URA.RU писало, как мэр Кургана Елена Ситникова побывала на стройке школы в 12-м микрорайоне. Глава отметила, что работы идут по графику и все материалы завезены. Ранее на объекте сменился подрядчик: в феврале московская компания отказалась выполнять работы на объекте. Позже стало известно, что достраивать объект будет «Курганстальмост», и стоимость объекта значительно подорожала по сравнению с первоначальной ценой.